Hasta abril de 2020 balance de cierre de restaurantes en Playa.

Manuel García Maldonado, director de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Playa del Carmen.

Previo a que el año 2019 concluya, Manuel García Maldonado, director de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Playa del Carmen confirmó que no hay manera de hacer un recuento de los negocios que hayan cerrado en la Riviera Maya por efecto de la crisis del sargazo, la delincuencia o el aumento de impuestos, pero confió en que será en abril del año 2020 cuando se sepan los resultados, dijo.

“No se concluye todavía el 2019, hasta el 31 estamos trabajando, no estamos de vacaciones y no te puedo hacer un recuento porque no sabemos de cierres hasta que empecemos a renovar los registros de SIEM y ya después del primer trimestre, ya podemos ver quien no renovó o quien entró por primer vez, entonces no te puedo dar ese dato”, señaló.

Agregó que los datos estarán listos para el mes de abril que es cuando las empresas deben renovar o registrarse en el SIEM. “La tendría yo hasta abril, cerraron ya, pero a veces bajan la cortina pero no se han ido o se tomaron un break o algo así, pero al no renovar el SIEM quiere decir que la empresa se dio de baja por completo, aunque te voy a decir también que es algo muy raro porque ahorita nos está llegando en noviembre que hasta a mi me sorprendió”, dijo.

Señaló que se trató de dos empresas que a penas iban a renovar su licencia de funcionamiento, es decir que todo el año trabajaron sin licencia de funcionamiento 2019. “Yo ya las daba de baja, no pero resulta que ahí están”, señaló.

Agregó qe será a finales de marzo de 2020 o principios de abril que ya haya concluido la renovación de licencias de funcionamiento podemos dar ese dato y ahorita en puerta no hay noticias de un nuevo restaurante, han habido cambios, pero están funcionando todos.