Hará CFE planta de energía en Cancún para el Tren Maya

En Cancún se generará la energía eléctrica con que se alimentará el Tren Maya que tendrá sistema híbrido

Para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Cancún será vital para la operación del Tren Maya, pues este destino turístico junto con Mérida, en Yucatán, se construirán dos plantas de ciclo combinado con las que la CFE dará la electricidad necesaria al transporte masivo.

Adrián Montemayor, responsable de información de Fonatur, explicó durante un taller denominado El Tren Maya y la Selva, que las dos plantas generadoras de electricidad permitirán alimentar el transporte masivo, que al ser eléctrico, reducirá las emisiones de carbono.

El Tren Maya será eléctrico entre Cancún y Chetumal, y para ello se alimentará con dos plantas que CFE construirá en Cancún y Mérida

Además se analiza el uso de energías renovables, aunado a la energía convencional de diesel, lo que ayudará a mitigar las emisiones contaminantes.

Para ello, la CFE apoyará la electrificación del transporte masivo, en cuyas obras ya trabaja 12 mil trabajadores, para que en el proyecto se involucren energías renovables, además de las dos plantas de ciclo combinado en Mérida y Cancún, explicó el funcionario.

Montemayor resaltó que se tiene considerada la compra, en una primera fase, de 40 trenes, de los cuales existen dos prototipos: el modelo Talgo 730 Renfe, que opera en España, y el Stadler HVLE que funciona en Alemania.

Ambas locomotoras son híbridas, es decir, funcionan con diesel y electricidad, lo que refuerza la vocación ambiental que tiene el proyecto.

Estos son los 2 prototipos de trenes que tiene considerado Fonatur para el Tren Maya

Reducción de transportes

Durante el taller, que se realizó de manera virtual para destacar la vocación ambiental del proyecto, el funcionario de Fonatur indicó que ya se tienen los estudios sobre el número de camiones y autos que saldrán de circulación gracias al Tren Maya, reduciendo con ello la contaminación.

La capacidad del Tren Maya, agregó Montemayor, que operará de manera simultánea para turismo, pasajeros y carga, permitirá transportar el mismo número de carga y pasajeros que una autopista de 6 carriles.

Aunque señaló que ya se conocen los detalles de reducción de emisiones y número de vehículos, se mantendrán reservados para no afectar los procesos que se realizan para el proyecto.

Recordó que el Tren Maya tendrá vía doble entre Mérida, Cancún y Chetumal, mientras que en el resto del trayecto de los 1 mil 500 kilómetros será vía sencilla con laderas para que se permita el paso de dos trenes sobre la misma vía.

Ante las versiones que han señalado que las obras del Tren Maya están ocasionando la migración de animales que terminan siendo atropellados en las carreteras, el funcionario culpó a los gobierno anteriores.

El Tren Maya contempla laderos para poder permitir el paso de trenes en vías sencillas

“Las obras en el sureste por décadas no tuvieron mitigación ambiental, no hubo pasos de fauna, no hubo cuidado ni respeto ambiental”, aseveró.

Incluso, aseveró que las afectaciones ambientales serán menores a las que generó el Tren México-Toluca, en el Estado de México.

Infraestructura sustentable

Montemayor reveló que el proyecto tiene la meta más ambiciosa de pasos de fauna, que permitirán a especies endémicas como los jaguares, tapires, flamingos y venados, poder cruzar seguros por la selva y evitar ser arrollados en las carreteras.

Incluso, Montemayor aseguró que son falsas las noticias que se han difundido sobre que las obras del transporte masivo han provocado la migración de especies, provocando su muerte en las carreteras.

Agregó que se tienen desplazados biólogos que se encargan de hacer un mapeo de los sitios por donde pasan estas especies, y hacer el diseño de los pasos de fauna, entre los que hay tipo viaducto, con calzadas elevadas sobre la ruta del Tren; subterráneos y hasta aéreos, con la colocación de lianas para el paso de primates.

Precisó que por estas condiciones, se tiene una coordinación de trabajo con los gobiernos de los tres niveles a lo largo del trazo, porque será una responsabilidad compartida el preservar los ecosistemas en cada una de las regiones.

Sobre la afectación de árboles, Montemayor destacó que ya se tiene un programa para el trasplante y reubicación de especies vegetales, como árboles y plantas, así como un ambicioso programa de reforestación que permita mitigar los daños provocados, el cual se mantendrá por 2 años para que se garantice que las especies reforestadas se adapten y sobrevivan.

El Tren Maya tiene uno de los planes más ambiciosos de pasos de fauna, explicó el Fonatur

Amplían reserva

Montemayor indicó que ya se firmó un acuerdo con el gobierno de Mérida, Yucatán, para ampliar en 1 mil 112 hectáreas la reserva de Cuxtal, por donde pasará el Tren Maya, que representó una inversión de 300 millones de pesos para preservar esta zona protegida.

Y es que recordó que el tramo de Calakmul, que pasa por esa reserva, estará vigilado ampliamente, para no afectar el ecosistema, como las cuevas de murciélagos de la zona.

