Hanal Pixán: 2 de noviembre día de las almas sin familia y sin recuerdo

Las almas de los muertos que no tienen familia o estuvieron sus últimos momentos desamparados generalmente no tiene ofrenda y sin su foto no pueden disfrutar del mundo de los vivos, ni de esos dulces, panes, chocolates o merienda en general.

Sin embargo, la cultura maya, sobre todo la que se ubica en Quintana Roo y Campeche, y en Yucatán (en los pueblitos lejanos a Mérida) la gente es humilde y de corazón dadivoso y deciden celebrar a esas ánimas perdidas y extranjeras que nadie quiere o que nadie recuerda.

Resulta que el día 1 de noviembre se celebra a los muertos en el Hanal Pixán, pero el 2 es para celebrar a ese grupo de personas que no pertenecen a nadie, que vinieron de fuera, que no tienen familia y el altar se mantiene un día para ellos, porque para la gente de la región antes mencionada son muy valiosas todas las almas, sin importar su religión, o preferencia sexual, ese será su día para regresar al plano existencial.

Hanal Pixán: 2 de noviembre día de las almas sin familia y sin recuerdo

En esta fecha se ponen más pibipollo, más dulces de calabaza, fruta de temporada como mandarina, jícama y hasta caña de azúcar y muchos dulces de la región, de papaya, calabaza, sandía, nance y tejocote y hasta licor para que se la pasen muy bien.

De esta forma todas las almas de los difuntos pueden regresar al Xibalbá satifechos y sin haber sufrido alguna clase de discriminación, pues todas las almas son igual de importantes en esta celebración.