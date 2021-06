El cuerpo de un presunto hombre, fue hallado sin vida y descuartizado, la madrugada de este día en la Supermanzana 259, luego de que vecinos alertaron de dos bolsas negras en el estacionamiento de los edificios de la Manzana 70, pensaron que se trataba de bolsas de basura, pero resultó ser todo lo contrario.

De acuerdo a los primero informes, el reporte del hecho ocurrió pasadas las 5:30 horas, cuando al número de emergencias 9-1-1, solicitaron la intervención de la autoridad, luego de que hallaron dos bolsas grandes con restos humanos, tras la denuncia, de inmediato las corporaciones policiacas se movieron al lugar de los hechos.

La Policía Quintana Roo confirmó el reporte

Minutos más tarde, elementos de la Policía Quintana Roo y la Policía Ministerial, acudieron al sitio; al llegar confirmaron el deceso de una persona, motivo por el cual dieron parte al personal de Servicios Periciales, de la Fiscalía General del Estado, para el levantamiento del cuerpo, así como de todos los rastros en la escena del crimen.

Es de mencionar que hasta la redacción de esta nota, se supo que en ese mismo sitio y aun costado de las bolsas, hallaron una narco-cartulina con un mensaje, al parecer de una célula delictiva que opera en este destino turístico y sobre todo en esa zona, fraccionamiento Villas Otoch Paraíso.

Información extraoficial indica que el cadáver es de tez morena, cabello largo de color negro, con barba de color negro, además presentó heridas cortantes, provocadas con arma blanca y cuenta con un tatuaje en el brazo.

Hallan otro descuartizado en menos de dos días en Cancún

Recordemos que este no ha sido el único cuerpo hallado en pedazos y dentro de bolsas negras, pues el pasado sábado 19 de junio, pasadas las 8:00 horas, una persona del sexo masculino fue encontrado de la misma manera en un área verde de la Supermanzana 225, donde los presuntos culpables dejaron el cuerpo, pero no su cabeza, ya que las autoridades no la hayaron.

Las investigaciones continúan

Hallan otro descuartizado en menos de dos días en Cancún

Hasta el momento las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía de Quintana Roo para tratar de dar con el paradero de ls presuntos culpables, así como averiguar cual es el motivo del asesinato, aunque se sospecha que es por pelea de plaza, sin embargo esto las autoridades no lo han confirmado.

Continúa leyendo más notas en La Verdad Noticias.