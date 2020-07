Hallan muerto a reo en la cárcel de Cancún, investigan las causas

Un hombre, reo del Centro de Reinserción Social, Cereso, fue hallado muerto la mañana de este día en la ciudad de Cancún, luego de que internos reportaron a los custodios que uno de sus compañeros ya no contaba con signos vitales e incluso había caído sobre el piso; desafortunadamente fue confirmado.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando al 911, custodios solicitaron la intervención de una ambulancia, motivo por el cual acudieron y confirmaron que un hombre estaba sin vida, debido a que cayó fulminado en el piso asfáltico dentro de la cárcel de Cancún.

Tras la denuncia, elementos de la Policía Quintana Roo, de la Policía Ministerial y una ambulancia acudieron al sitio; al llegar confirmaron el deceso de una persona, en ese momento pidieron la intervención del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para el levantamiento del cuerpo.

Se habla que el reo se encontraba caminando por el recinto, cuando de pronto dijo que se sentía cansado y con dolores, en ese momento cayó en el piso y ya no pudo levantarse de nuevo, es decir murió de un infarto, pero esto aún no ha sido confirmado por las autoridades, lo cierto es que no murió de COVID-19.

Hasta el momento las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para esclarecer este hecho que justamente esto sucede días después de que trasladaron varios reos de la cárcel de Cancún a Chetumal, que por cierto ese hecho las autoridades no han dado los motivos de ese traslado.

Por último, las autoridades estatales ya están entrevistando a todos los internos y están revisando las cámaras de seguridad con la finalidad de ver el momento exacto de su muerte y determinar si fue provocado o fue muerte natural.