Hallan en Cancún a dos personas sin vida en la Región 235

Dos hombres fueron hallados sin vida en un área de maleza en la Región 235 de Cancún, luego de que vecinos reportaron el hecho; presuntamente las víctimas estaban con una cinta en la cabeza, semidesnudos y atados de las manos y pies; hasta el momento se desconoce la identidad de los occisos.

El reporte del hecho ocurrió, cerca de las 2:00 horas, cuando al número de emergencias 911, alertaron a las autoridades que en la región antes mencionada, en un camino de terracería de la colonia La Esperanza, estaba el cuerpo sin vida de dos personas, por lo que solicitaban a la policía en se lugar.

Minutos más tarde, elementos de la Policía Quintana Roo y personal de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo acudieron al sitio; al legra confirmaron el deceso de las dos personas, ambos hombres, motivo por el cual dieron parte al personal del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo, así como de todos los rastros de la escena.

Los vecinos comentaron que no fueron asesinados en ese lugar, ya que no escucharon ningún disparo, ni mucho menos gritos de dolor por tortura, lo que quiere decir que fueron abandonados los cuerpos en esa zona, aventados desde un vehículo compacto, pero aún no ha sido confirmado o desmentido por las autoridades.

Los peritos hallaron los cuerpos con los pantalones abajo, estaban sin camisa, con una bolsa en la cabeza, además estaban amarrados de pies y manos; hasta el momento las investigaciones continúan para tratar de dar con el paradero de los presuntos culpables para llevarlos antes la justicia competente.

Hay que destacar que en lo que va del año en este destino, van más de 360 personas ejecutadas, mientras que en lo que va del mes ya son más de cinco y de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, en Quintana Roo, la cifra de homicidios dolosos rebasa los 700.