Hallan el cuerpo del último pescador desaparecido en Isla Mujeres.

En Isla Contoy se registró el hallazgo del cuerpo del cuarto pescador extraviado el domingo pasado, según información de la Fiscalía General del Estado, quienes esclarecieron que no recibió ningún balazo, sino que el deceso fue por ahogamiento.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron el cadáver en proceso de descomposición, el jueves a las 9:00 horas, y el viernes por la tarde fue entregado a la familia de Luis Fernando Pérez Rosique en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Cancún.

A pesar de ello, hasta las 17:30 horas, los familiares no habían acudido a tramitar el acta de defunción en el Registro Civil de Isla Mujeres, informó un alto funcionario Municipal. Señaló que no avisó sobre el hallazgo a la Secretaría de Marina ni la Capitanía de Puerto, aunque en realidad no están obligados a hacerlo al tratarse de un tema de índole Federal.

En consulta al Capitán de Puerto, Mario Martínez, dijo desconocer la información, alegando que no es su jurisdicción para darle seguimiento, sino que compete a la Capitanía Regional de Puerto Juárez. Sobre el hecho, existe hermetismo de la directiva de la cooperativa Makax para abordar el tema de los cuatro muertos.

El Gobierno Municipal de Isla Mujeres confirmó su apoyo en el sepelio a los tres pescadores anteriores, Sergio Caamal Canul, Rigoberto Tun Pool y Julio César Domínguez, a este último se le dio sepultura el jueves, a los anteriores, el miércoles pasado.

Es de recordar que los pescadores Caamal Canul, Tun Pool y Dorantes Domínguez recibieron impactos de bala, pero no Luis Fernando Pérez Rosique, de quien se presume se lanzó al agua durante el ataque, pero murió por cansancio, recalando su cadáver en la playa del Parque Nacional de Isla Contoy, sin que se indicara el punto del hallazgo por la Marina.

