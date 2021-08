Hallan a hombre en estado de descomposición en cancha de Fútbol en Bonfil

Un hombre en estado de descomposición fue hallado sin vida en la delegación Alfredo V. Bonfil, en la ciudad de Cancún, mismo que fue identificado como un indigente, según vecinos de la zona, este sería el primer hecho de muerte en lo que va del día en este destino, sin embargo, en el cuerpo no hallaron huellas de violencia.

Los primeros informes indicaron que el reporte del hecho ocurrió cerca de las 11:00 horas de este sábado 21 de agosto de 2021, cuando al 9-1-1 alertaron a las autoridades que en la Supermanzana 308, en la cancha de Fútbol 7 llamada Maracaná, estaba el cuerpo de una persona sin vida.

La Policía Quintana Roo llegó de primero

Tra la denuncia, elementos de la Policía Quintana Roo, llegaron al sitio, mismos que confirmaron el deceso de un hombre, motivo por el cual solicitaron la intervención de la Policía Ministerial, peritos, así como del Personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento el cuerpo y de todos los rastros.

Más tarde se dijo que el occiso era conocido en la zona bajo el apodo de “Mi Niño” y casi todo el día se la pasaba bebiendo alcohol y que no tenía una casa, sino que deambulaba por calles de la delegación Alfredo V. Bonfil, se dice que pudo haber muerto por causas naturales y no por un asesinato, ya que los peritos no hayaron huellas de violencia.

Extraoficialmente se comentó que el cadáver ya llevaba en esa zona más de dos días y extrañamente nadie vio el cuerpo, pues ayer viernes 20 de agosto hubo un juego de béisbol y aunque las autoridades descartaron que haya sido homicidio, se presume que murió durante el paso del huracán Grace, sin embargo esto aún no ha sido confirmado.

Hasta el momento las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, quienes determinarán las causas de muerte, luego de realizarle la autopsia, además, hasta la redacción de está nota, el cuerpo aún no había sido identificado ni reclamado.

