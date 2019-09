Hacemos equipo para proteger a las tortugas marinas: Mara Lezama

Durante un recorrido matutino para constatar el trabajo del “Programa de Protección y Conservación a las Tortugas Marinas”, la Presidente Municipal, Mara Lezama, enfatizó que Benito Juárez cumple cabalmente el rescate y resguardo de los quelonios bajo los estrictos parámetros ambientales que dictan autoridades y expertos en la materia, con el fin de garantizar la supervivencia de estos animales marinos y el cuidado de la naturaleza.





“Los biólogos tienen un permiso especial para el manejo de las tortugas marinas. Ojalá que en algunos años, en estas mismas playas, ellas vengan a poner sus huevos; por eso seguimos haciendo equipo y trabajando en los corrales para que lleguen sanas y salvas. Este es un programa permanente en los meses de anidación”, expresó.





En su visita al corral de Playa Marlín junto con el secretario de Ecología y Desarrollo Urbano, Armando Lara De Nigris, la Primera Autoridad Municipal reconoció la extensa labor y dedicación del personal de Ecología Municipal para preservar las tortugas marinas, ya que hacen recorridos nocturnos en seis segmentos de lunes a domingo, los cuales inician desde las 21:30 horas hasta las 7:30 horas del día siguiente en las playas en las que hay más desoves para extraer los huevos del nido in situ y trasladarlos hacia los corrales de protección, en los cuales permanecen dos meses aproximadamente hasta que nacen las crías.





Posteriormente, en ese espacio delimitado y cercado, los expertos cavan con las mismas características como ellas lo hacen en las playas para que el desarrollo embrionario sea el correcto y la cría pueda desarrollarse sanamente, porque lo que en cada hueco se coloca un registro del número de nido que corresponde, especie de la tortuga, número de huevos, fecha de depósito y probable fecha eclosión.





“Nosotros lo que tenemos que hacer es no molestarlas, no agarrar los huevos, no tomarles fotos con flash, no iluminar y avisarle a los expertos porque tenemos recorridos constantes con un gran equipo”, dijo.





Al respecto, la directora de Ecología Municipal, Guadalupe Alcántara Mas, pidió a los ciudadanos y bañistas que en caso de detectar una tortuga desovando, reporten al número de emergencia 911 que tiene línea directa con la dependencia municipal para que acudan los biólogos y la Policía Turística que acompaña en los recorridos de resguardo.





Explicó que si los quelonios eclosionan en los nidos durante el día, no pueden ser liberadas de inmediato, porque las esperan los depredadores para alimentarse de ellas, por eso en el esquema que maneja Benito Juárez, a través del permiso emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Dirección General de Vida Silvestre, se les resguarda para que ahorren energía y cuando vayan al mar tengan la fuerza para nadar.





Detalla que los biólogos tortugueros asignados cuentan con el permiso para el manejo correcto de cada ejemplar, ya que no pueden tomarse en la parte de enfrente que es suave porque podrían lastimarse ni tampoco de las aletas que ocuparán para nadar, por lo que la manera autorizada de sostenerlas es a los lados del caparazón, que es más duro.