Habrá paros laborales sino les pagan sus honorarios: CECYTEs Quintana Roo

La maestra Mayra Cristina Berlanga, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del CECYTE de Quintana Roo, afirmó que las deudas que desde años atrás les venían debiendo a los sindicalizados, aunque dijo que las únicos pagos que les deben son dos y son de este año.

“De los años atrás no tenemos ningún adeudo, prácticamente es de lo que va corriendo del 2019 que no se ha pagado el estímulo K1 a todos los docentes que fueron evaluados y la política salarial, que es mejor conocida como el incremento salarial que se da en el mes de febrero, tras el anuncio del incremento de sueldo”.

Destacó que a ellos no se les ha incrementado el salario ni se nos han pagado ese retroactivo que, en años anteriores se pagaba más tardar la tercera semana de septiembre, además informó que ahora están en un proceso de espera, ya que en la última plática el gobierno les dijo que el 15 de octubre depositarán el pago.

“Estamos en un proceso de espera, porque hubo una plática con el representante de la unidad de finanzas y administración de la Secretaría de Educación pública en México y se establecieron unas fechas y más tardar el 15 de octubre que es la fecha límite para el pago del estímulo k1, así como del estímulo salarial”.

Detalló que en dado caso que no hagan ese pago, entonces a nivel nacional tomarán ciertas acciones para definir que va a pasar después del 15 de octubre, donde lo más seguro será el paro de labores parcial en todos los planteles del estado de Quintana Roo, incluso dijo que sólo así las autoridades los voltean a ver.

“Definitivamente hemos comprobado que los paros de labores de manera parcial, es la única manera en que el gobierno te voltea a ver, si ellos no respetan los acuerdos en que llegamos, pues la única forma que se movilizan o empiezan a actuar es cuando hacemos ese tipo de acciones, lamentablemente es lo que menos queremos”.

Hizo un llamado a los padres a comprender a los docentes y a todo el personal administrativo que están sindicalizados ya que están exigiendo un derecho y si hacen los paros es por eso y no por flojos o porque no quieren dar clases.

TE PUEDE INTERESAR: Incrementan las medidas de seguridad en preparatorias de Cancún

“Que nos comprendan, no es que no queremos dar clases, sino que todo lo que está ahí plasmado o lo que nosotros estamos pidiendo o luchando por muchos años, nos corresponde por lo que hemos trabajado y no permitiremos que la autoridad pisotee nuestros derechos”, concluyó.