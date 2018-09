Habrá excursiones gratis para trabajadores del sector turístico de Quintana Roo

Para conmemorar el Día Mundial del Turismo, el próximo jueves 27 de septiembre, el Gobierno del Estado de Quintana Roo hará un reconocimiento a más de cuatro mil trabajadores del sector turístico y sus familias, a través del programa “De aquí soy”, con excursiones gratuitas por 40 diferentes rutas en toda la entidad.

Habrá excursiones gratis para trabajadores del sector turístico de Quintana Roo

A través de la Secretaría de Turismo (SEDETUR), por primera vez se organizan visitas a playas, parques temáticos, zonas arqueológicas, cenotes y paseos, por lo que es un hecho inédito y cuenta con el apoyo de las empresas. De este modo, los trabajadores podrán disfrutar de los atractivos de los que estamos orgullosos y por los que la gente decidió hacer su vida aquí y tener a sus familias.

El turismo es el principal captador de divisas; de agosto de 2017 a junio de 2018 se captaron más de 10 mil 700 millones de dólares, 1.5% más que en el mismo lapso en el ciclo pasado. Asimismo, Quintana Roo recibió más de 15 millones 900 mil visitantes, un 4.3% más que en el ciclo anterior.

Desde el principio de esta administración, el gobernador Carlos Joaquín trabaja para que los beneficios del turismo lleguen a las familias y no sólo a unos cuantos, pues en gobiernos anteriores los trabajadores quintanarroenses vivieron la paradoja de habitar en el paraíso, pero sólo podrían ver cómo otros lo disfrutaban.

Para ofrecer más y mejores oportunidades de disfrutar las riquezas naturales y culturales que les rodean, el gobierno de Carlos Joaquín ofrece excursiones gratuitas a grupos de trabajadores y sus familias en 40 autobuses. De Cancún saldrán 20 autobuses hacia Holbox, Cobá, Xcacel, Tulum, Muyil; otras 20 unidades partirán de diversos puntos de la entidad, donde se concentra el mayor número de trabajadores de la industria turística.

En Quintana Roo, la celebración del Día Mundial de Turismo tiene el lema de “Rendir un homenaje a los trabajadores turísticos y honrar su esfuerzo”. Se estima que existen más de 250 mil trabajadores que son la principal pieza para lograr la satisfacción del turista que visita la entidad, por su sencillez y calidez, y permite mantener los servicios en los más altos estándares de excelencia y calidad, logrando así el retorno del visitante y un mejor gasto.

Neftalí Hernández trabaja para el hotel Flamingo Cancún desde hace 12 años y desde hace 20 años en el sector turístico de Quintana Roo. “Es un privilegio que se me haya tomado en cuenta para este evento. Soy carpintero. En 20 años, es la primera vez que se nos toma en cuenta como trabajadores. Vamos a visitar el Aventure Park. En lo personal, no he tenido ni tiempo ni recursos ni la posibilidad de visitarlo. Ahora me siento muy emocionado por hacer este sueño realidad”, dijo.

“En el Día Mundial del Turismo, espero sentirme consentida, así como nosotros consentimos a los turistas cuando están aquí. Disfrutaré mucho ese momento con mi familia. Desde hace más de un año, no viajamos juntos debido al trabajo. Ahora vamos a visitar por primera vez Holbox y, en un futuro muy próximo, me gustaría conocer Tulum”, opinó Samantha Santos, recepcionista de un spa de Cancún.

De acuerdo con la SEDETUR, que encabeza Marisol Vanegas Pérez, el programa “De aquí soy” permite rendir homenaje a los 250 mil trabajadores turísticos y se honra su esfuerzo, ya que uno de los propósitos más importantes del gobierno de Carlos Joaquín es lograr que Quintana Roo se mantenga como líder turístico de México y Latinoamérica para disminuir la desigualdad entre los quintanarroenses, brindar más y mejores oportunidades de vivir mejor, con más empleos y mejor pagados, para que las familias tengan mayores ingresos.