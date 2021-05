Habitantes de Cancún reclaman al ayuntamiento sus acciones ante el COVID-19

La falta de acciones contundentes por parte del ayuntamiento de Benito Juárez para frenar el aumento de contagios por COVID-19, ha provocado que los habitantes de Cancún hagan pública su molestia por medio de las redes sociales, donde utilizando las publicaciones envían mensajes directos a estas autoridades calificando como ineficiente y en algunos casos “ridículas”, algunas decisiones municipales como el cierre de circulación en algunas arterias.

En un comunicado las autoridades municipales en Cancún anunciaron después de mucho tiempo sin tomar una sola acción para frenar el aumento de contagios por SARS-CoV-2, anunciaron el cierre de circulación en la zona de “El Crucero”, manifestando como objetivo principal “evitar aglomeraciones”.

La Verdad Noticias ha exhibido en varias ocasiones como las autoridades municipales de Benito Juárez han mostrado poco interés por tomar definiciones enfocadas en aplanar la curva de contagios, siendo algunos problemas graves actualmente, la saturación del transporte público, campañas electorales donde no se respetan los protocolos sanitarios y centros nocturnos, así como bares operando como si el COVID-19 no existiera, permitiendo que sigan abiertos.

El anuncio sobre el cierre de dichas vialidades en Cancún provocó una lluvia de críticas ciudadanas en redes sociales para el ayuntamiento de Benito Juárez, al considerar más grave el permitir que varios establecimientos no apliquen las medidas sanitarias e incumplan con restricciones contempladas dentro del semáforo naranja, principalmente los ubicados en la Zona Hotelera.

“Y para que cierran las calles, so ya sabemos que eso no sirve de nada, mejor cierren las discotecas y bares y plazas ahí sí va la gente y las playas ahí sí va la gente, y que las combis y camiones no viajen llenas las unidades”, refiere uno de las publicaciones en redes sociales.

Actualmente Cancún representa el punto con mayor número de contagios en todo Quintana Roo y la tendencia continúa elevándose, registrando hace unos días 65 por ciento de crecimiento, lo cual representa la peor cifra en materia de casos relacionados con este virus desde la llegada del COVID-19 al Caribe mexicano, pero ante este panorama la participación municipal se ha quedado corta.