El panorama para Quintana Roo debido al aumento de contagios por COVID-19 luce crítico, y es que cada vez es más frecuente observar como la cifra de casos positivos supera los 100, siendo actualmente Cancún donde se concentra el mayor número de enfermos, lo cual ha provocado que el gobernador del estado, Carlos Joaquín realice varios llamados para aplicar los protocolos sanitarios para evitar retroceder al rojo, pero al parecer los cancunenses decidieron ignorar esta petición del Ejecutivo estatal.

Debido a la preocupante situación actual por el COVID-19 en el Caribe mexicano, muchas personas estuvieron atentas durante la transmisión como cada jueves del gobierno estatal, donde el gobernador daría a conocer el nuevo color del semáforo epidemiológico, existiendo la gran posibilidad que llegará el color rojo, sin embargo, prevaleció el naranja hasta el 23 de mayo.

Habitantes de Cancún ignoran llamado del gobernador Carlos Joaquín

Conforme pasan los días se hace más evidente cómo los ciudadanos han decidido olvidar o simplemente ignorar los protocolos sanitarios, entre ellos el uso del cubrebocas, mantener la sana distancia y evitar aglomeraciones, esto a pesar de que las autoridades realizan constantes llamados sobre la importancia de no bajar la guardia.

La Verdad Noticias realizó un recorrido en el primer cuadro de Cancún, donde se logró captar como muchas personas no tienen puesto su tapabocas o se reúnen para convivir, inclusive algunas de ellas estornudan sin cubrirse la boca, no importando quienes estén cerca, aumentando con esto el riesgo de contagios por SARS-CoV-2.

Para Arturo Avelar Pineda, de 55 años, la pandemia ya no es una cosa por la cual se deban preocupar las personas e inclusive dijo no creer en los semáforos epidemiológicos, clasificándolos como inventados por las autoridades para crear miedo en la sociedad.

Acompañado por su esposa, así como sus dos pequeños, Arturo recorre el parque “Las Palapas”, sin utilizar cubrebocas y no muestra ninguna señal de preocupación, ya que el COVID-19 no es motivo de alarma, al ser utilizado, según el hombre, como una herramienta política.

“El COVID-19 ya no es tan peligroso como nos lo quieren hacer creer, mi familia y yo dejamos de utilizar cubrebocas y hasta el momento nadie se ha enfermados, por eso ya no creo en eso del semáforo epidemiológico, me parece algo inventado y manejado por los políticos”, comentó a este medio de comunicación.

De continuar la situación epidemiológica como hasta el momento en Cancún y otras partes de Quintana Roo, será inevitable el regreso al color rojo dentro del semáforo, lo cual implicaría aplicar de nueva cuenta el confinamiento, así como ponerle un freno a la reactivación turística y económica.