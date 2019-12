Habitantes de Cancún entre sobrepeso y obesidad

Actualmente en Cancún de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud seis de cada diez adultos y uno de cada tres niños tienen sobrepeso u obesidad; mientras que nueve de cada 100 mayores de 20 años padecen diabetes, situación que representa un problema ante la posibilidad en unos años del incremento desmedido de enfermedades cardiovasculares.

Al respecto la nutrióloga, Beatriz Hernández Gutiérrez explicó que actualmente las personas confunden como deben alimentarse argumentando el consumo de tres comidas diarias, motivo por el cual consumen la misma cantidad de alimentos mañana, tarde, así como en la noche, olvidando por completo de se trata de desayuno, comida y cena, es decir, en cada una de ellas debe variar el tipo de alimentación.

La mala alimentación y en muchos casos la situación económica de las familias son factores para el incremento del sobrepeso, así como la obesidad en Cancún

Te puede interesar: ¡Alarmante! Aumentan casos de cáncer bucal en Cancún

En el mismo tenor la doctora mencionó que también no existe suficiente educación en materia de salud, además de carecer de un programa útil y coherente para darle un enfoque adecuado a las campañas dirigidas a toda la sociedad.

“Son muchos los factores que tenemos actualmente influyendo en este problema, grave problema de salud ,desde que las personas prefieren comprar comida con mucha grasa como tacos, tortas, quesadillas fritas o cualquier otro para no gastar en una comida balanceada o simplemente que eligen consumir refrescos en lugar de agua simple, todo esto tiene que ver con la obesidad y el sobrepeso, pero la gente no se fija en esta situación hasta que acuden con nosotros enviados por su doctor porque sufrió un infarto, tiene diabetes o su condición en pésima y ya es cuando les decimos la cruel realidad que de ahora en adelante tiene que someterse a una dieta porque no se cuidó”, comentó.

Hernández Gutiérrez aseguró que por desgracia el tema económico juega un papel fundamental en el aumento del sobrepeso y la obesidad, ya que las familias de escasos recursos consumen en exceso productos como el huevo, tortillas, pan, refrescos o alimentos altos en grasa o azúcar, esto con el fin de saciar el apetito de la familia.

Más notas de Quintana Roo AQUÍ

Puntualizó que el crecimiento de puestos en la calle donde se ofrece comida también ha sido un factor importante en Cancún para el alza de dichos padecimientos porque en ellos se consume comida alta en grasas, pero a pesar de esto las autoridades no hacen nada al respecto.

Habitantes de Cancún entre sobrepeso y obesidad.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana