Habitantes de Cancún NECIOS se amontonan en taquería y son exhibidos

A pesar del complicado panorama en Cancún por el Covid-19 debido al elevado número de contagios, muchos habitantes no terminan lo grave de esta pandemia en la ciudad, sobre todo desde el inicio de la reactivación económica de Quintana Roo, y para una muestra de la realidad en esta ciudad tenemos estas imágenes donde se puede apreciar como en una taquería se encuentran varias personas amontonadas sin cubrebocas, lo cual aumenta las posibilidades de contraer el coronavirus.

Por medio de las redes sociales fue difundida esta denuncia ciudadana donde la encargada de captar las imágenes donde se aprecia dicho negocio de comida repleto de clientes sin respetar la sana distancia y mucho menos utilizando cubrebocas, situación que ha causado la molestia de cibernautas.

Habitantes de Cancún irresponsables ante el Covid-19

En el texto que acompaña esta inconformidad, califican como lamentable e incomprensible la actitud de quienes aparecen en la fotografía mostrando una actitud despreocupada, realizando su vida como si el Covid-19 no existiera, lo cual no ayuda a frenar el número de contagios en Cancún.

Noticias Cancún

Los usuarios de las redes indican que con este tipo comportamiento después no es válido culpar a los hospitales, médicos o autoridades en caso de terminar con un familiar hospitalizado por Covid-19.

Te puede interesar: Cancún; Así fue el operativo de las autoridades para recuperar casa de Juan Gabriel

A continuación te dejamos la denuncia ciudadana completa publicada en redes sociales de Cancún:

“La culpa no es de Gatell, no es de los hospitales, no es de los doctores. No es de los negocios (que siguen las restricciones y recomendaciones sanitarias aún en plena cuarentena) Es de personas que aun creen que el virus no existe. Es de personas que piensan que un cubrebocas es suficiente para volverte inmune. Mientras sigamos así, habrá gente que seguirá perdiendo trabajos, habrá gente que seguirá sin ver a sus familias. Y habrá gente que verá por última vez a sus seres queridos. Entiendanlo no es por ti es por los demás. Seguir las PREVENCIONES es por respeto y por regresar a la normalidad lo más pronto posible” (sic).

Más notas de Quintana Roo AQUÍ