Grupos LGBTTTIQ marcharan en Cancún

En rueda de prensa diferentes Asociaciones y grupos de LGBTTTIQ, hicieron un llamado a la ciudadanía en general, a participar en la marcha que se realizara el próximo 30 de Junio en las principales avenidas de Cancún, para poner un alto a la discriminación y la desigualdad contra las personas de diferentes géneros, como homosexuales, gay y lesbianas en el estado.

Organizadores de la marcha señalaron que será la décima quinta ocasión que se realice esta marcha en Cancún, en la cual siempre han exigido el respeto de género de maneras diversas bajo el lema “la inclusión, nuestra libertad nuestros derechos”.

Miguel Angel Dzib Miss, organizador de la marcha mencionó que las legislaciones favorables a estos grupos no son suficientes para eliminar la discriminación que aun permea en el estado, no solo en las leyes sino en los hechos. “una sociedad democrática no debe considerar como personas de categoría inferior a quienes viven de una manera diferente a la norma social heterosexista”.

Tan solo en Cancún han incrementado los crímenes de odio hacia personas transgénero y las lesbianas, en el 2011 México fue el primer país en toda américa latina con más casos. Hasta el 2016 se tenían 46 casos registrados tan solo en Cancún cifra que ha ido en aumento, por lo cual el código penal del estado de Quintana Roo no tipificado los crímenes de odio por homofobia, señalaron los defensores de los derechos LGBTTTIQ.

Edgard Mora Ucan, defensor de los derechos LGBTTTIQ, desmintió que los asesinatos de personas gay los cuales se han involucrados con el crimen organizado sean ciertos debido que no se ha n comprobado y por falta de un código penal que represente estos derechos no se pueden ser reales las cifras que se manejan.

“Si bien se han registrado algunos asesinatos en el 2017, no sabemos si están vinculados a algunas situaciones del crimen organizado o son crímenes de odio por la orientación sexual o por la identidad de género de las personas”, agregó.