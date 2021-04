Grupo Mandala se adueña de playa Gaviotas en Cancún, denuncian bañistas

El corporativo Mandala aprovechó las vacaciones de Semana Santa para "adueñarse" de playa Gaviotas en Cancún, el balneario localizado en el kilómetro 9 de la zona hotelera, exactamente a la altura de plaza Forum, en la zona de antros.

Las denuncias fueron realizadas a través de las redes sociales, donde los bañistas hicieron públicas sus quejas, luego de que el club de playa Mandala Beach, no solo colocara divisiones en la playa, sino extendiera sus camastros más alla.

Se adueñan de playa Gaviotas en Cancún

Vagner Elbiorn Vega, director de la Zona Federal Marítima Terrestre (Zofemat) en el municipio de Benito Juárez, aseguró que esta no es la primera vez que el corporativo incurre en estas prácticas, pues las denuncias son muy recurrentes.

Playa Gaviotas con divisiones puestas por Grupo Mandala. Foto: Iván Cadena.

No obstante, dijo, la Zofemat de Cancún no cuenta con las facultades para poner sanciones a la compañía, toda vez que la dependencia encargada de ello es la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente (Profepa).

"Lo he dicho un sin fin de veces: en las playas concesionarias nosotros no tenemos injerencia para estarles diciendo que si y que no, nosotros solamente tenemos a nuestro cargo 7 playas públicas municipales", dijo el funcionario.

Camastros del Club de Playa Mandala Beach. Foto: Iván Cadena.

En entrevista para La Verdad Noticias, Elbiorn Vega agregó que han dado parte a las autoridades federales para que intervengan, pero casi nunca tienen respuesta, aun cuando es un tema que inconforma a los usuarios.

AMLO emite decreto para playas públicas

En octubre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación para el libre acceso y tránsito en las playas de todo el país.

En dicho documento se establecen sanciones a quienes prohíban el paso con una sanción de 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, lo que significa una multa de un millón 42 mil 560 pesos

El decreto adicionó diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas, en donde resalta, en su artículo 8, que el acceso a las playas mexicanas no podrá ser obstaculizado ni restringido.

Playa Gaviotas, en Cancún. Foto: Iván Cadena.

"El acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que establezca el reglamento", se lee.

En el caso de los concesionarios, el decreto señala que:

"Para el caso de titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, en caso de reincidencia, además de la sanción señalada en el párrafo anterior, se revocará la concesión, autorización o permiso, observando en lo conducente, lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley".