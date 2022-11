Groserías sin caducidad en la generación Z.

El lenguaje vulgar y el culto coexisten entre sí y gracias a ello se tiene la opción para nombrar lo mismo según lo que se quiera decir, o a quién. Decía Octavio Paz que las groserías son las únicas palabras vivas en un mundo de vocablos muertos y es un hecho que los mexicanos son muy mal hablados. Pero, ¿por qué las malas palabras son malas palabras?, ¿quién las define?

El concepto de mala palabra o grosería es personal, aunque en todas las lenguas existen y no porque sean malas en sí mismas, sino por el contexto en el que se usan. Por ello, la única forma de evaluar el nivel de grosería es la declaración de quienes saben el sentido y la intención con la que se dice.

Existen personas que son groseras y sueltan vulgaridades o maldiciones a cada rato y se les oyen bien, no son insultos sino un estilo de hablar, como que salen naturalmente para aderezar su conversación. En cambio, hay quienes de repente dicen una y cuando la sueltan lo hacen bruscamente y resultan ofensivas.

En México, decir “palabrotas” es un comportamiento casi normal en el desarrollo de los jóvenes que a menudo las utilizan como forma de sentirse más grandes y de mostrar que son rebeldes. Las groserías son utilizadas para impresionar a sus amigos y pueden convertirse en parte de la relación de sus compañeros.

Con bastante frecuencia, los jóvenes no saben los significados de los improperios que dicen, pero igual las dirán sencillamente porque las han escuchado en otras personas. A menudo, este fenómeno de decir malas palabras parece perder su atractivo y disminuye a medida que los jóvenes maduran.

Los Z de Cancún y las groserías

La llamada Generación Z es de las personas que han nacido entre 1995 y 2015, es decir, que tienen entre 0 y 20 años de edad. Este segmento poblacional tiene un enfoque más social, se sienten cómodos con la diversidad y priorizan temas de bienestar y salud mental. Además, nacieron sumergidos en las tecnologías informáticas.

En Cancún, los jóvenes pertenecientes a esta generación aseguran que son mal hablados cuando están en confianza con sus amigos y que hablar con groserías es parte de lo que somos como mexicanos; son conscientes de que hay insultos que discriminan por la orientación sexual y demás prejuicios que ya no deberían ser dichos.

Además, tienen bien claro que existe un límite entre saberlas, usarlas y abusar de ellas. Ante las preguntas ¿Te consideras grosero?, ¿Cuál es la grosería que más dices?, ¿Cuál consideras el insulto más ofensivo?, y ¿Cuál grosería ya pasó de moda o se normalizó? Esto dijeron:

“Si digo groserías, pero no tantas, depende el lugar y las personas. Las que más digo son verga, pendejo o pinche pero solo con mis amigos porque mi mamá se enoja. Un Estás bien idiota o Pendejo si me parece muy insultante si me lo dicen. A lo mejor wey ya es lo más normal y por eso pasó de moda”. Christopher, 14 años

“Si soy medio grosero y la que más digo es verga, así como si dijera me lleva la… cuando pasa algo que no me gusta o me decepciona, igual para decir que algo está chido pues digo Está bien verga. Que me digan pendejo si me ofende porque insultan mis capacidades. Y creo que lo más normal o ya pasó de moda es wey, como que no ofende y ni lo uso”. Andy, 15 años.

“A guevo que soy grosero, pero sé muy bien dónde puedo pasarme de huevos porque luego no es lo mismo con otra persona. Mierda y Chinga tu madre yo creo son las que más digo normalmente con mis amigos y así. Vete a la verga me ofende cuando lo dice alguien que no conozco o busca pleito. Siento que wey como que ya fue”. Jaime, 16 años.

“Soy grosero con los amigos y a veces, nos respetamos mucho la verdad, por eso también nos ofende cuando llaman puta o zorra a una de nuestras amigas o a las mujeres en general. No es grosería, pero entre amigos nos insultamos con ‘negro’ aunque no debería. Creo que Gay como insulto se normalizó y tampoco debería”. Dylan, 17 años.

“Solo digo groserías cuando estoy enojado o cuando me insultan se las regreso también, pero en general la que más digo es chinga tu madre y culo, casi siempre entre amigos. Puto y Pendejo se me hacen insultos dependiendo de quién me lo diga y el tono. Como que Wey ya pasó de moda y hasta se ve normal”. Jonathan, 17 años.

“A veces si soy un poquito grosero. A cada rato ando diciendo puto, pero para mí es así como decir wey o culo. Pendejo si me ofende cuando alguien me lo dice, además el tono influye mucho porque luego si reconozco que lo estoy, pero no hace falta que recuerden. Puto chance es una grosería que se normalizó, pero no debería porque los gay se ofenden”. Eddy, 18 años.

“Si soy bien grosero la verdad es que se me hace normal hablar así. Chinga tu madre y verga son las que más digo casi todos los días con mis amigos y no lo vemos como insulto entre nosotros. Puto, por ejemplo, sí se me hace un insulto que se ha normalizado contra nuestra comunidad. El wey ya pasó de moda, lo chotearon los whitexicans yo digo”, Bryan, 18 años.

“Soy dos que tres mal hablado, ahorita como que no digo muchas groserías, pero cuando estaba en la secundaria sí era más, decía mucho verga y coño. Cuando me dicen pendejo si me molesta un chingo la verdad, no importa de quien me lo haya dicho. A lo mejor wey ya se ocupa, así como el bro y no pasa como grosería”. Nahúm, 19 años.

“No soy grosero y por lo mismo me enoja que lo sean conmigo, aunque siempre ocupo el chinga tu madre para ciertas cosas, como cuando siento que alguien me está vacilando así le respondo, cosas así. Tal vez pendejo es la que me parece más insultante porque se siente feo dependiendo de quien me la diga. Las palabras con madre creo que son las que más se han normalizado y nunca pasan de moda”. Braulio, 19.

“Soy grosero más o menos, depende del ambiente. Verga es la que más digo, pero la veo mal cuando la dicen los niños, también cabrón la digo mucho. Chinga tu madre es la más ofensiva de todas para mí, Puta o joto también porque denigran a la mujer y a los homosexuales. Creo que culero es una que se ha vuelto normal para decir algo feo o malo”. Nain, 20.

