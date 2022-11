Gripe Aviar H5N1: Pollerías a punto de cerrar en Cancún

Los polleros de Cancún se encuentran en ascuas de lo que pueda suceder en los próximos días respecto a la recepción de pollos, pues la situación con la gripe aviar ya les ha dejado la semana pasada un día completo sin pollo y en el peor de los casos visualizan cerrar sus negocios por varios meses.

“Por el momento volvió a la normalidad, tenemos un tiempo de siete días para ver si el rebrote (gripe aviar H5N1) sube o disminuye, si en esos siete días aumenta pues se restringiría en su totalidad la entrada de pollo fresco a Quintana Roo, pollo vivo, huevo y todo tipo de aves”, señaló Pedro Verde, vendedor de pollo fresco en el Mercado 23.

Actualmente son 10 granjas en Yucatán que se encuentran en observación tras la detección de los primeros casos de Gripe Aviar H5N1, Bachoco, Santa Fe, Santa Cecilia, Tio Enrique, San Carlos, Nidia Mireya, San Carlos, Oxolon, Labná y Kabah, según la información de Senasica.

Según la evolución del virus se tomará una decisión para los polleros, pues ellos dependen de la carne de pollo que se trae diariamente a Quintana Roo proveniente de Yucatán, y después del 5 de diciembre se sabrá si habrá cierres de puestos que se quedarán sin producto para vender.

“Mira si no entra producto a Cancún, pues dejaríamos de vender, no venderíamos nada, tendríamos que cerrar. Bajaríamos las cortinas, por lo que dicen, si el virus aumenta, pues, se entraría a una cuarentena y ya después hay que esperar el ciclo del desarrollo del pollo desde que brotan hasta los tres kilos, serían dos o tres meses”, comentó Pedro Verde.

En el puesto donde trabaja don Pedro Verde trabajan siete personas con familia cada uno, y se le vende carne de pollo a 200 personas al día. Por lo que se espera que disminuya el brote, y vuelva todo a sus normalidad. Además por estas restricciones en la frontera de Quintana Roo y Yucatán ya han habido aumentos de precio.

Gripe Aviar H5N1: Pollerías a punto de cerrar en Cancún

“Ahora hubo un incremento de tres pesos para nosotros pero al público no se lo incrementamos, estamos absorbiendo el aumento”.

Por su parte María, pollera que se ubica frente al puesto de Pedro, señaló que su jefe ya les advirtió que solo les quedan siete días de pollo fresco asegurado, esto según los propios distribuidores que han avisado por la situación actual de la ganadería.

Otro de los productos que se ve en peligro es el pavo, debido a que no se ha podido encargar para las fechas de las fiestas de diciembre, y como tampoco puede pasar por la frontera los vendedores no se quieren arriesgar, por lo que ven la temporada difícil.

Gripe Aviar H5N1: Pollerías a punto de cerrar en Cancún

“Mira de pavos si va a haber pero muy poco, no hemos metido mucho ni tenemos planeado meter como lo hicimos en otros años, los pavos provienen de Mérida y así como los costales de su alimento, este año no se puede por las restricciones, si hay producto en Mérida, porque por las restricciones no se va a poder pasar”, comentó don Pedro.

Para más noticias de Quintana Roo da click aquí