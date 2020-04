Grave segundo caso de Covid19 en equipo de Laura Beristain.

Un fotográfo del área de comunicación social, identificado como Jonathan, permanece hospitalizado en un hospital de Cancún, esto tras destaparse la negligencia en que incurrió el director de comunicación social de Laura Beristain, Román Contreras Nahón, quien al igual que en el caso de la periodista Martha Caballero, se negó a que los trabajadores se ausentaran por motivos de salud.

Días antes de darse a conocer la noticia de los contagios en la Dirección de Comunicación Social, Laura Beristain estuvo muy cerca de Jonathan, el fotógrafo internado gravemente en una clínica de Cancún con Covid-19.

Los señalamientos de los trabajadores incluyen el hecho de que laboran sin ninguna norma de protección sanitaria, a pesar de que desde a mediados de mes manifestaron malestar generalizado con los síntomas del virus para posteriormente ser internados y diagnosticados como casos positivos de coronavirus.

El 25 de abril pasado, Martha Caballero Collí, entonces trabajadora de Comunicación Social del Ayuntamiento de Solidaridad -gobernado por la presidente municipal, Laura Beristain Navarrete- perdió la vida luego de pasar sus últimos días en el Instituto Mexicano del Seguro Social luchando contra los síntomas del coronavirus o Covid19, sin embargo, su cuerpo no resistió más y falleció ayer sábado.

La comunicadora Martha Caballero Collí, primer caso de Covid19 en equipo de Laura Beristain.

Horas antes de morir pidió escribir una carta, por lo que personal médico le proporcionó una hoja, donde además de despedirse de su familia y sus seres queridos, acusó de negligencia al director de Laura Beristain, Román Contreras Nahón, y lo responsabilizó de no tomar las medidas pertinentes para evitar contagios, pues en esa oficina de Gobierno al menos habría cuarto infectados.

En la nota que aparece en uno de los documentos del IMSS, dice textualmente y de puño y letra: "Me enfermé por la negligencia del director Román Contreras Nahón, que no quería que trabajemos desde casa. Es lamentable su actuación".

Seguro te interesa: Presentarán cargos, víctimas de policía de Laura Beristain

Martha Caballero Collí fue directora de Comunicación Social de Isla Mujeres, así como reportera de los periódicos QueQui y Diario de Quintana Roo, así como Radio Turquesa y últimamente se desempeñaba al interior de Comunicación Social del ayuntamiento de Solidaridad, que dirige la presidenta Laura Beristain Navarrete, quien a su vez designó a Román Contreras Nahón como director de Comunicación Social.

Lee más de Quintana Roo