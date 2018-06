Gran Comisión desaparecerá hasta dentro de un año.

Muchos de los diputados locales que actualmente son candidatos no regresarán a sus curules, denunció el Organismo No Gubernamental (ONG) “Observatorio Legislativo, A.C. Su representante Eduardo Galaviz manifestó que “sus trabajos no se apegaron a la agenda que se elaboró por parte de los grupos políticos y menos por las propuestas de la ciudadanía. “Ha sido una agenda de propuestas de temas inmediatos”, recalcó.

En conferencia de prensa, reconoció que la figura de la Gran Comisión, desaparecerá hasta la próxima legislatura, es decir la XVI, por lo que la actual “perdió la oportunidad de convertirse en un poder independiente y hacer real el contrapeso a los otros dos poderes”.

En relación a la Ley de Movilidad, de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial y la aprobación del financiamiento por arrendamiento puro para equipamiento de seguridad en base a la tecnología, expuso que “se sigue en la práctica política de una subordinación al Ejecutivo y dentro del propio Congreso no se presentó ninguna oposición.

El representante reconoció que se estableció el Sistema Estatal Anticorrupción, “pero por una obligación constitucional que demandó la ciudadanía y que tenía plazo para cumplirse. Igualmente la ley de Participación Ciudadana quedó muy limitada”, reiteró.

También expuso que en relación a dicha ley de Participación Ciudadana que faltó evaluar sus procedimientos, entre ellos las consultas populares, “que con el ejemplo de la solicitud presentada por el Ejecutivo para confirmar la aceptación o rechazo sobre el tema del uso de plataformas digitales en servicios de transporte, se vio lo costoso que implicarán estos procedimientos”.

Por último expresó Galaviz que en comparación con la anterior Legislatura su presupuesto se incrementó notoriamente, lo que lo ha convertido en uno de los más caros del país y sin una real rendición de cuentas, concluyó.