Graffitis desquician a los empresarios

Carlos Matus/Diario La Verdad Cancún.- Los actos vandálicos en pequeñas y medianas empresas en Cancún dejan afectaciones hasta por siete millones de pesos bimestrales, y dañan a un tercio de los negocios establecidos en la ciudad. Cristales rotos, robo de mobiliario y pintas son los males más comunes que ocasionan en establecimientos, y los costos de recuperación por local van desde los tres mil 500 hasta los seis mil pesos, de acuerdo con integrantes de la Coparmex y Canacintra. La zona centro es la más afectada, pero también la periferia, donde empresarios han decidido darse por vencidos. Autoridades municipales han detenido a por lo menos 15 personas en los últimos tres meses, relacionadas con actos de vandalismo, muchos menores de edad. Los puntos más asoladas por los graffitis son la zona centro, las regiones 100, 200, 90, Villas Otoch y diversos tramos sobre la avenida José López Portillo. De acuerdo con los registros que se tienen por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, tanto en regiones como en la zona centro de Cancún, la mayoría de los graffiteros son jóvenes y adolescentes de entre 12 y 20 años de edad, que sin medir las consecuencias, pintan imágenes y signos, tanto en bardas, casas e incluso comercios, lo que provoca no sólo un daño económico, sino una mala imagen turística. Rogelio Pérez López, comerciante de la avenida Yaxchilán, señaló que su local ha sido numerosas veces víctima de actos vandálicos e incluso reconoce que se ha dado por vencido.

CUENTO DE NUNCA ACABAR

“Durante más de un año y medio he gastado casi tres mil pesos en pintura, porque más tardó el pasar la brocha sobre mis paredes, a que estén de nuevo rayadas; ocurre a cualquier hora y de esta manera solo no se puede mantener limpias las paredes”, reconoció el afectado. A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades, para poder brindar espacios de expresión a jóvenes graffiteros, Francisco Urrutia Vázquez, promotor cultural, reveló que es difícil poder controlar este tipo de actos. “Parte de la esencia del graffiti es lo subversivo, es por eso que será difícil poder controlarlo; se deben de aplicar mayores castigos a quienes no respeten los espacios privados y públicos”, comentó el promotor.