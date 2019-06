Gobiernos anteriores hicieron del sargazo un negocio: AMLO

Gobiernos anteriores hicieron del sargazo

El presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que en el proyecto para el rescate de las playas de Quintana Roo, del sargazo, iba implícito un plan donde una empresa que lo recolectaría haría el negocio de su vida. Lo anterior fue destacado en la conferencia mañanera del pasado jueves 27 de junio.

“Lo mismo lo del sargazo. Hoy veo una nota, dice: ‘Se va a perder el 20 por ciento de la afluencia turística por el sargazo en la próxima temporada’. Ya están pronosticando que nos va a ir mal. ¿Qué pasaba?

Hicieron negocios con el sargazo

“Tenían también el negocio del sargazo, aunque parezca increíble, eran capaces de declarar alarmas, estado de emergencia para que entrara ese programa que se llama, el que se usa para el rescate, Fonden, era un barril sin fondo el Fonden. ¿Por qué?”

“Porque al declarar una emergencia ya no se licita nada, todo se compra de manera directa, y había toda una constelación de empresas alrededor del Fonden, que eran las que vendían todo: láminas, despensas, catres, todo esto manejado por Gobernación, pero miles de millones de pesos.

Andrés Manuel López Obrador confirma que el rescate de playas a causa del sargazo ha sido un botín en los gobiernos anteriores.

“Y así también lo del sargazo. Yo recuerdo que me presentan un programa por lo del sargazo y era para contratar una empresa, me lo presentaron un día el programa. Me fui a la casa de ustedes leyendo el programa y era la contratación de una empresa para atender el problema del sargazo.

“Leo el programa y no me gustó porque era lo mismo, o sea, ¿por qué contratar una empresa?, ¿qué no tenemos nosotros una institución tan profesional como la Marina, que tienen embarcaciones, que tienen aviones para tomar fotografía para saber que está ocurriendo en el mar, para hacer estudios?, además con profesionales, con marinos responsables. ¿Por qué no la Marina se hace cargo de atender este problema?

“Aprovecho también para decir que surge -y en eso no se han ocupado muchos de los ambientalistas- surge porque se permite la utilización masiva de agroquímicos que van al mar y que producen este fenómeno, lo del sargazo, por la contaminación de mares, que es un asunto de muchos países que se afectan por esta situación.

“Bueno, para mi sorpresa -también de regreso en el Jetta- empiezo a ver las noticias y me encuentro una columna de -¿cómo se llama el conductor de un programa de Televisa?-, Loret de Mola, una columna en donde ya está denunciando que el gobierno va a contratar a una empresa a la que yo estaba, a la que me estaban proponiendo y que era un gran negocio.

“Entonces, se hace la reunión en la mañana y les comento: ‘Fíjense que sucedió esta situación, qué casualidad’. Entonces, ahí se toma la decisión, va la Marina.

La Marina se hará cargo del problema de sargazo en Quintana Roo.

“Y cuidado porque aquí hay transa, eso es lo que hacemos todos los días, estamos pendientes, pero realmente sí es una enfermedad; y sí, hacen falta cursos, talleres, sesiones de terapia para curar la corrupción, sí es un problema.

“Entonces, yo los entiendo, están molestísimos, porque era un botín el gobierno, y ya estaba familiarizado aquello que: ‘¿tú por qué defiendes o por qué te metes a defender si no es tuyo el dinero’’. ¡Cómo no, es de todos! Todos tenemos que ser guardianes del dinero público.

Entonces, esas son las resistencias que estamos enfrentando. Por eso, hay estas inconformidades, pero ofrecemos disculpa por las molestias que esto ocasiona, pero va para adelante la Cuarta T. La Cuatro T”.

Columna 7 de mayo

En su columna Carlos Loret de Mola del pasado 7 mayo, precisó que: “la invasión de sargazo en las playas de Quintana Roo es una desgracia. También es un gran negocio”.

En su parte medular precisó que el gobierno federal había decidido invertir mil millones de pesos para su contención y que – todo indicaba- estaba muy interesado.

Pablo Careaga Córdova, a quien Fonatur designó como coordinador del Tren Maya en Quintana Roo. “Él, su mamá y su tío han impulsado a la empresa Escudo del Caribe para que sea la favorecida con los contratos para la titánica tarea de limpiar el mar y las playas. Muchas fuentes hablan de que esa empresa es en el fondo de él.

“Escudo del Caribe se fundó hace apenas medio año. Con un capital de 10 mil pesos va por un negocio de mil millones. Hoteleros de la zona e incluso funcionarios públicos de alto nivel en el gobierno federal identifican a los dos socios principales de esta empresa como “gente de Pablo Careaga”.

“Por si fuera poco, Careaga le puso de nombre “Escudo del Caribe”, el mismo nombre de la empresa, a la propuesta de estrategia oficial para acabar con el sargazo. Apenas el 13 de abril, la señora Ana Lilia Córdova, madre de Careaga, usó a su Asociación Centinelas del Mar para respaldar a Escudo del Caribe. Y el tío de Careaga, el empresario Francisco Córdova Lira, dueño de la exitosa Río Secreto, se sumó al espaldarazo”.

Por si fuera poco en la columna se dice que: “Escudo del Caribe no tiene la experiencia, la infraestructura ni el equipo propio para brindar el servicio que necesita. Uno de los barcos que presumen como suyos, no es en realidad suyo, según denunció Alejandro De Luna, quien asegura que él diseñó la embarcación para que fuera capaz de recolectar sargazo, y él es el dueño: “Es mi barco. Les mandé una cotización a ellos este año y ellos tomaron fotografías y documentos, pero decir que es de él, pues todavía no llegamos a ningún acuerdo”, relató en entrevista para mi colega Luis Pavón en un reportaje presentado hoy en Despierta de Televisa en el que se expone esta problemática”.

Y destacó: “la decisión sobre quién se queda con el negocio del sargazo la toma Fonatur. La dependencia a cargo de Rogelio Jiménez Pons administrará los mil millones de pesos. Pablo Careaga trabaja para Fonatur.

Por último señaló: “Es Coordinador del Tren Maya en Quintana Roo. Él ha declarado que Escudo del Caribe es la “propuesta más solvente para Fonatur”. El conflicto de interés luce evidente. Ayer en su conferencia mañanera el presidente López Obrador anunció que este 28 de junio recibía al titular de Fonatur y a los involucrados en el asunto del sargazo. Imagínense que el negocio se lo termine llevando alguien de Fonatur”.

Acuerdos en Cumbre del Sargazo

- Construcción de una agenda de cooperación para analizar el fenómeno del arribo de sargazo y generar propuestas de solución en un contexto internacional.

- Utilización del dominio web: internationalsargassumsystem.com, que funcionara de manera colaborativa entre los países del Caribe.

-La plataforma incluirá datos de investigación de la macro alga, monitoreo, biología del sargazo, ciclos de arribo, volúmenes, sitios de impacto, métodos de retención, tecnologías y técnicas de aprovechamiento, además de la investigación social y salud pública, industrialización, educación, propuestas de legislación e impacto económico en diferentes sectores de los países involucrados.

- Difusión del estado del sargazo con el apoyo de documentales elaborados por cadenas de televisión internacional como Nat Geo, Discovery Channel.

- Llevar el tema a la sesión técnica del Convenio de Biodiversidad Biológica CBD por sus siglas en inglés o en la Conferencia de las Partes (COP).

- Trabajar y lanzar una declaratoria para definir un plan emergente de sargazo 2019-2020 y establecer un plan de trabajo proyecto global para solicitar financiamiento internacional.

- Buscar recursos para entender el fenómeno y el impacto en los países del Caribe.

- Entre países del Caribe incidir el tema del sargazo en la Convención de Cartagena con la intención de generar iniciativas nacionales y regionales para optimizar diversas fuentes de financiamiento.

Sargazo, desde África hasta el Caribe

2011, fue cuando ocurrió una arribazón atípica de sargazo, fue detectada desde el Oeste de África hasta desplazarse hacia el este del mar Caribe pasando por Cuba, Brasil, y extenderse hacia Quintana Roo

8 años más tarde aún continúan investigando las causas del recale masivo, aunque se atribuyen al

cambio climático como principal factor

El biólogo James S. Franks explicó que el sargazo es un fenómeno reportado desde la época de Cristobal Colón y los marineros en aquel tiempo dieron a esta zona mal definida el nombre de "mar de sargazos".

El especialista comentó que aunque aún se investigan las causas, detectaron que en Brasil las corrientes existentes funcionan como una zona de maduración de sargazo debido a que han identificado concentraciones de nutrientes de hierro y magnesio que permite el brote.

La posible ruta del sargazo:

África Brasil Jamaica Colombia Sur de Cuba Haití Puerto Rico República Dominicana Nicaragua Belice Quintana Roo