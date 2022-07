Gobierno declara al Tren Maya obra de seguridad nacional

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador determinó que el Tren Maya es una obra de seguridad nacional, para poder reanudar la construcción del tramo 5, actualmente suspendido por orden de un juez.

Javier May, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dijo que la decisión se tomó a partir de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, por lo que ahora la obra ferroviaria más importante del gobierno federal es prioritaria.

“Es una obra de seguridad nacional por las vías férreas, y los interesados, que es la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación, fueron los que determinaron que la obra se reinicie”, dijo.

En noviembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador blindó mediante decreto las obras de infraestructura, al declararlas como asunto de seguridad nacional y de interés público.

Bajo este argumento, el Consejo de Seguridad Nacional determinó que el proyecto se circunscriba en el marco de la seguridad nacional para que reinicie cuanto antes.

La conclusión del proyecto del Tren Maya, en todos sus tramos, está contemplado para diciembre de 2023, por lo que el tramo 5 debe reanudarse. Actualmente ese tramo que va de Cancún a Tulum está suspendido por decisión judicial en atención a amparos

interpuestos por ambientalistas que se oponen a la obra por posibles daños ecológicos.

Decisión no violenta amparos

Javier May, títular del FONATUR

Entrevistado en Palacio Nacional, Javier May deslindó a Fonatur de esta decisión y la atribuyó a las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, que encabezan el Consejo.

También aclaró que con esto no se violentan las suspensiones ordenadas por un juez de Yucatán para el tramo 5.

“No, ninguno. No se violenta ningún amparo. Nosotros no intervenimos, no es Fonatur la que convocó. La que está llevando la obra es la Secretaría de Gobernación y la Secretaría

de Seguridad”, dijo.

Sin embargo, señaló que “vamos a respetar los tiempos de los amparos que determine el juez, estamos esperando que nos vuelva a asignar la audiencia que se ha transferido ya varias veces y aportamos en los alegatos. Estamos en espera”.

“¿No se han resuelto los amparos?”, le preguntó un reportero. “No, nos han dado las citas, se han transferido las audiencias y estamos a la espera de que el juez nos vuelva a dar fecha para entregar las pruebas, ya se presentó la Manifestación de Impacto Ambiental y se otorgo estamos en espera”, respondió.

Los tramos del Tren Maya

Tramo 1: Palenque – Escárcega (228 km).

Tramo 2: Escárcega – Calkiní (235 km)

Tramo 3: Calkiní – Izamal (172 km)

Tramo 4: Izamal – Cancún (257 km)

Tramo 5 Norte: Cancún – Playa del Carmen (49.8 km)

Tramo 5 Sur: Playa del Carmen – Tulum (60.3 km)

Tramo 6: Tulum – Bacalar (254 km)

Tramo 7: Bacalar – Escárcega (287 km)



“Es una obra de seguridad nacional por las vías férreas, y los interesados, que es la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación, fueron los que determinaron que la obra se reinicie”.



Javier May

Titular de Fonatur

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.