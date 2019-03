Gobierno de Quintana Roo Entrega avenidas para la gente de José María Morelos

Durante más de 30 años, Glendy Ileana Noh Chan vivió en una casa endeble –muy antigua dice ella–, y en ese lapso poco ha podido hacer por mejorarla. Sin embargo, ahora, que es beneficiaria del programa de vivienda, tiene prácticamente un pie de casa en el que podrá vivir mejor con sus seis hijos.

“Cuando hay mal tiempo, mucha lluvia y mucho aire, los viejitos que no tienen casa deben ir a donde la gente tiene casa de piedra o de bloques. Ahí se juntan para cuidarse”, explica Glendy para destacar la importancia de tener una vivienda sólida, que contribuya a disminuir la desigualdad en relación con la gente que vive en las ciudades.

María Carolina Ku Ek, de José María Morelos, es una de las 19 beneficiarias de mejoras de viviendas que entregó hoy el gobernador @CarlosJoaquin como respuesta de solicitudes realizadas en las audiencias públicas #PlatícaleAlGobernador. #JuntosAvanzamos pic.twitter.com/aQwGbI27uy — Comunicación QR (@ComunicacionQR) 14 de marzo de 2019

Este día, el gobernador Carlos Joaquín entregó, en José María Morelos, 19 acciones de ampliaciones y mejoramiento de vivienda que dan respuesta a igual número de familias que acudieron a él en las audiencias de “Platícale al gobernador”, que ayudan a amortiguar la desigualdad y abatir rezagos que se profundizaron en gobiernos anteriores.

A través de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), se invirtieron casi dos millones de pesos para resolver las necesidades de familias de las colonias Miraflores, Dolores, Lugo López, Rojo Gómez, Vicente Guerrero y Tuc. Cada familia recibió un apoyo distinto de vivienda saludable.

Fany Góngora Rodríguez, presidenta del comité de Contraloría Social, es una de las 11 mil personas que se verán beneficiadas con la modernización de la avenida principal de José María Morelos que inauguró el gobernador @CarlosJoaquin hoy en gira de trabajo. #JuntosAvanzamos pic.twitter.com/ODU5w2ivPY — Comunicación QR (@ComunicacionQR) 14 de marzo de 2019

El programa “Mejoramiento de vivienda” abarca planos de hasta para tres recámaras, de modo que las familias en el futuro puedan ampliar, explicó el titular de SEDETUS Carlos Ríos Castellanos.

María Carolina Ku Ek recibió la carpeta correspondiente. “Me siento agradecida, porque durante muchos años nunca me habían ayudado. Ahora, con mucha confianza, fui a la audiencia con el gobernador Carlos Joaquín y ya tengo cuarto”, expresó.

Yesenia Elizabeth Collí Camal, madre de una niña de tres años de edad, vivió en una casa de paja. “Ahí pasamos frío y no vivimos bien. Esta casita nos va ayudar, porque no vamos a pasar más frío. En años pasados mi casa se incendió, nadie me ayudó, estuvimos en el abandono”, explicó.

La entrega de estas acciones que mejoran las condiciones de vida de la gente la realizó el gobernador Carlos Joaquín en el marco de una gira de trabajo por José María Morelos, en la que inauguró la modernización de la avenida principal con una inversión de más de 11 millones 260 mil pesos, en beneficio de más de 11 mil 500 habitantes.

La obra consistió en la reconstrucción de 23 mil 245.64 metros cuadrados, 1740 metros lineales por carril de vialidades con base de carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor y la construcción de 10 pasos peatonales, cinco por lado.

De acuerdo con el secretario de Obras Públicas William Conrado Alarcón, esta avenida principal tiene una afluencia promedio de tres mil 871 vehículos por día.

Tal vez te interese: Mil 200 habitantes de Polyuc estrenan obras de mejoramiento urbano

Fanny Góngora Rodríguez, presidente del Comité de Contraloría Social, destacó que con la obra se mejora la imagen urbana del municipio y se le da a la gente mejores oportunidades para trasladarse de un lado a otro, así como para impulsar las actividades agropecuarias del municipio.

Elvira de Cabrera expresó su satisfacción ante el cambio de imagen de la avenida principal. “La verdad es que hasta mis hijos dicen: ‘Mamá, sí que está bien bonita la avenida, nunca había quedado la avenida Morelos así. La gente también habla igual”, declaró.

La obra fue inaugurada este mediodía por el gobernador Carlos Joaquín, acompañado por la presidenta del Sistema DIF Quintana Roo Gaby Rejón, justo cuando se abre también la ExpoMor 2019, que es el escaparate en el que se muestran los logros y avances que tiene esta región del estado en todos los rubros de la producción.

El gobernador Carlos Joaquín también entregó bonos a beneficiarias del programa “Vivienda 2019” como María Irene Cupul Chimal y Esther Noh Batún.

“Juntos avanzamos en la recuperación de muchos años de olvido, de rezago. Avancemos lo más posible, hagámoslo juntos. Si tenemos el apoyo de todos ustedes, si tenemos la iniciativa, el trabajo coordinado, la lucha contra la corrupción y que las cosas se hagan bien, recuperamos el rumbo de Quintana Roo”, expresó el gobernador Carlos Joaquín.

En José María Morelos, el gobernador estuvo acompañado también por la presidenta municipal Sofía Alcocer Alcocer.