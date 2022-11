Gobierno a expensas de Tránsito para arrancar con el alcoholímetro en Cancún

El actual gobierno municipal de Benito Juárez está en espera de la propuesta de Tránsito para regresar el alcoholímetro en 2023, mientras tanto la Secretaría General desconoce cómo se llevarán a cabo puntos medulares del proyecto como por ejemplo las visorias ciudadanas, o se será necesaria la compra de aparatos para detectar el nivel de alcoholemia.

“No todavía no sabemos, Tránsito aún no nos presenta el plan de trabajo, entendemos que efectivamente es una necesidad regresar el alcoholímetro pero volvemos a citar a la Secretaría de Seguridad Pública para que nos explique el contexto con ese tema, qué es lo que está pensando, qué es lo que se va a generar, qué es lo que se va a cambiar y desde luego cómo van a hacer para citar o cómo van a convocar a la sociedad civil para el tema de la visoría”, señaló a Jorge Aguilar, Secretario General del municipio Benito Juárez.

Señaló además que hay tiempo para que la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito trabajen en los detalles y presenten el proyecto explicando los puntos que la propia presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, ha mencionado como las visorias ciudadanas.

“No todavía no nos han presentado la propuesta, todavía tenemos noviembre y diciembre para trabajar sobre eso, pero bueno es una necesidad básica que se pueda contar con visores ciudadanos”, replicó.

Una de las dudas que han surgido es cómo se elegirán a esos visores ciudadanos, es decir quienes participarán en el alcoholímetro y evitarán malas prácticas por parte de los elementos de tránsito así como de los automovilistas.

“No sabemos cómo se elegirán los visores porque no nos han presentado la propuesta, hay que evitar a toda costa y cerrar la brecha a la corrupción que es de lo que se quejan los ciudadanos, en lo que nosotros podamos generar esta parte de los visores hay que hacerlo”, dijo.

Se espera usar aquellos equipos que se utilizaron en 2020 en los últimos retenes de alcoholímetro que se instalaron en la ciudad, se espera que sigan en buenas condiciones pues estos materiales son costosos.

“Mira efectivamente antes de parar, o que comenzara la pandemia se adquirieron algunos equipos nuevos, me imagino que esos son los que van a poner en práctica ya que evitaban a ir el soplido en las manos y el tema que tenían antes. Pero hay que esperar a que nos digan en el departamento de tránsito cuál va a ser el procedimiento por el momento a la Secretaría General no nos han informado.

“Mira entiendo que el son equipos caros, desconozco no deben de tener ningún problema si tuvieran debidamente guardados me gustaría esperar para no especular o dar información falsa”, señaló.

Respecto a la estancia de Derechos Humanos en el alcoholímetro, señalaron que si este organismo considera necesario estar presentes se les dará las facilidades.

“Yo creo que los derechos humanos pueden estar en donde ellos crean y si consideran que deben estar en el alcoholímetro y que es necesaria su presencia desde luego le vamos a dar todas las facilidades para que puedan contar con el apoyo”.

