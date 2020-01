Gobierna alcaldesa a Playa del Carmen desde la Ciudad de México.

Documentos obtenidos vía Transparencia.

En dos meses, Laura Beristain, presidente municipal de Solidaridad gastó 135 mil 865 pesos, una cantidad que no cuadra con las ausencias de la alcaldesa y las fotos que publica en sus redes sociales en donde se le ve conduciendo yates, de paseo en la ciudad de México o como la última imágen en donde se le observa en el interior de un teatro en la ciudad de Madrid, España.

La Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública de Solidaridad dio respuesta a la solicitud de un particular el día 01 de noviembre del año 2019 respecto a los gastos en transporte aereo de la presidente municipal, Laura Beristain Navarrete, ante la imposibilidad de encontrarla en cualquiera de las oficinas de los dos ayuntamientos que operan en la ciudad de Playa del Carmen.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.

“Toda vez que la respuesta dada a la solicitud INFOMEXQROO 0114219, le vuelvo a solicitar una lista pormenorizada de los gastos en transporte aereo que desde el inicio de la actual administración municipal, que la presidenta municipal de Solidaridad ha gastado especificando número de vuelo, destinos y costos de los mismos y especificando número de vuelos, destinos y costos de los mismos y especificando claramente de dónde salen los recursos aplicados, solicitando se me conteste y no me envíe datos en base”, dice el requerimiento ciudadano.

Quizás te interese: Bélgica y Canadá reciben a perritos de la calle de Solidaridad

Al respecto, Carlos Méndez Alvarado, titular de la Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Solidaridad presentó un listado de 14 viajes, en donde destaca quienes acompañaron a la edil, a qué destinos y cuánto gastaron en boletos, no así en viáticos o alojamiento.

Lee más de Quintana Roo

Cuatro de estos viajes fueron de la presidenta a la Ciudad de México y uno doble a Monterrey para cumplir con entrevistas programadas a medios nacionales como la televisora ADN40 y actividades de gobierno, presuntamente relacionadas con temas de seguridad pública; otras personas que la acompañaron fueron el encargado de despacho en Seguridad, Jorge Robles Aguilar, el asesor Javier Medina Malagón y la asistente Mónica de la Cruz Vargas Caporali.