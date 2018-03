Gloria muestra el infierno de la violencia hacia las mujeres

Con un monólogo intenso, que narra el infierno que vivió Gloria, una chica agredida sexualmente desde que era niña, el Instituto de la Cultura las Artes de Cancún promueve que las mujeres identifiquen el abuso sexual y la violencia doméstica y acepten ser ayudadas.

Soledad Acompañada, título de la puesta en escena que se presenta de manera gratuita los viernes a las 20.00 horas en el Teatro 8 de Octubre, es una violenta recreación de la vida de Gloria, joven cuyo abuso comenzó desde los 13 años.

La obra recrea las vicisitudes de la vida de infierno que enfrentó la protagonista, quien acabó perdiendo la vida en el año 2015, cuyo abuso sexual comenzó desde los 13 años a manos de su propio padre.

La escenificación deja mudos a los asistentes, quienes observan estupefactos las agresiones, el dolor y las humillaciones que padece desde pequeña Gloria, quien luego de ser vendida por su padre, termina como prostituta en la Ciudad de México.

“Estoy cansada, realmente hasta la madre, y no sólo a nivel físico, sino también emocional y psicológico”, advierte la protagonista mientras interactúa con la audiencia, que no acierta si debe responder o no sus cuestionamientos.

Durante 30 minutos, Gloria narra y recrea la forma en que fue violada por su padre, cómo la vendió a un hombre llamado Eulogio, quien le doblaba la edad, y finalmente como éste la prostituía hasta enterarse que está embarazada, haciéndola abortar a punta de golpes en el estómago.

No apta para menores, la escenificación transita del acoso que, aunque simulado, se puede oler en el ambiente; el público sufre junto a Gloria los golpes y el abuso de su padre, y finalmente recupera el aliento cuando ella logra escapar, tras ser brutalmente golpeada por Eulogio, el hombre que la compró a su padre.

“La revivo para que a través de ella, nosotras podamos decir un: ya no más, eso no me gusta, eso es violencia y yo no lo quiero’, afirmó Zhen Padmé, la protagonista.