Gissel Causillas, influencer de Cancún revela ACOSO, aquí su historia

Gissel Causillas es una reconocida cantante de música tropical y vocalista de Swing Latino, que radica en Cancún desde hace varios años, conocida en el ámbito musical y es parte de la escena del espectáculo en todo el estado de Quintana Roo.

Fue hace 5 años en Ciudad del Carmen, Campeche, vivía feliz con mi esposo en un cuarto de habitación en la calle 51. Tenía unos vecinos buena onda y todo pero en una casa sola vivían unos chamos de mala conducta, a los cuales todos le tenían miedo.

Gissel Causillas y su historia de acoso

Yo no me preocupaba porque siempre andaba acompañada, pero un día sin esperarlo mi esposo (Víctor) tuvo que salir del país por cuestiones familiares. Nunca pensé que uno de esos 21 días, viviría el peor de mi vida.

El se fue, viajó y yo me quedé sola en casa. En la mañana salí a mi restaurante como siempre y regrese al mediodía a almorzar. Me quedé descansando y se me hizo tarde, decidí entonces regresar al restaurante a chequear cómo iban las ventas y al salir por la puerta sentí encima de mi varias miradas conocidas y peligrosas con insistencia.

Eran ellos, mis vecinos drogadísimos y en un coche, eran seis. Instantáneamente me di cuenta que representaban un peligro y decidí apurarme para llegar a la otra esquina donde estaba la avenida puesto que en ese momento (casi las 7 pm) No había nadie alrededor.

Pero para mí susto y mi sorpresa en lo oscuro y bajo unos árboles del bosquecito por el que tenía q pasar para llegar a la avenida, allí justamente me estaban esperando.

Gracias a Dios siempre estoy atenta y desconfiada de todo y los ví… corrí muchísimo y ellos arrancaron el carro tras de mi... yo me estaba regresando pero ellos andaban en Coche. Ya casi los tenía encima para llevarme en el carro pero por obra y gracia de Dios venían dos señoras doblando la esquina y rápido me agarre de ellas llorando y pidiendo auxilio.

Vecinos de la cantante intentaron atacarla

A los tres segundos pasaron ellos mirándome como diciendo con sus ojos de ansiedad y maldad, “Te escapaste pero eres nuestra vecina y ya te llegará tu hora”.

Te lo juro que fue el peor día de mi vida y hasta tengo pesadillas a veces. Ese día decidí irme con unos amigos hasta que regresara mi esposo y entonces nos mudamos de casa. Pero siempre quedé alerta y traumada..

Que miedo. De verdad se siente tan horrible y te hacen sentir débil. Muy débil.