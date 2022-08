Giran orden de aprehensión contra vecino de Fernanda.

Marco Antonio “N”, el taxista y principal sospechoso de la desaparición de Fernanda Cayetana, ya cuenta con una orden de aprehensión en su contra, aunque actualmente se encuentra prófugo tras escapar de la casa de un familiar donde informó a las autoridades que podían localizarlo.

Al respecto, Deisy Blanco, mamá de Fernanda, aseguró que nadie le comunicó nada sobre la orden de aprehensión.

“Yo lo supe por medio de una amiga que me lo compartió, entonces yo dije: ‘ya lo podemos también compartir nosotros’. Yo siempre he señalado que es él, siempre, desde que empezamos, es él. Es él y nadie más”, afirmó.

“Cuando yo le dije a las autoridades que me dejaran patrullas para que el señor no se escapara, no lo hicieron y me dijeron que nomás rondines van a dar.

Después dicen que como no hay muchas evidencias, entonces por eso no lo pueden retener. ¿Cómo demonios que no? Sí se puede retener porque en su casa desapareció la niña. Él es el único sospechoso y nadie más”.

Deisy señala que, a pesar de la movilización en la búsqueda de Fernanda, ya es demasiado tarde.

‘Que lo busquen en sus casas’

“Se supone que el señor tiene muchas casas, que busquen en las casas, que ya no busquen en los montes, que busquen en casa de sus parientes, en casa de sus hermanos, tías, sobrinos, ahorita lo buscan y ya es demasiado tarde, se tuvo que empezar por ahí”.

La mamá de la niña dice que el presunto culpable “tiene que caer”, y que, en caso de no localizarlo, tienen que agarrar a su hermano.

“Él tiene que hablar, pero no lo hacen porque hay intereses.

Dirán: ‘Es una pobre mujer que no tiene un peso, pero si yo muevo cielo, mar y tierra mi hija va aparecer’”.

La señora dice que si Fernanda Cayetana fuera hija de alguna autoridad o hija de una persona pudiente, ya la hubieran encontrado. “Si fuera una niña rica que sus padres tienen dinero, esa niña ya hubiera aparecido, pero como es hija de gente sencilla, gente humilde, por eso no da la justicia con mi hija”.

En caso de que aparezca el sospechoso y aparezca Fernanda, la madre quiere que caiga todo el peso de la ley, caiga quien caiga.

“No es venganza, simplemente es justicia, porque nunca se debió de haber llevado a una bebé inocente, que quería superarse, ella quería saber cómo se gana el dinero para tener sus cosas, pero a los cuatro días de trabajo desaparece. Esto ya estaba planeado”.

Llamadas que perturban

En punto de la 1:48 de la madrugada de ayer domingo, Deisy Blanco, madre de Fernanda Cayetana, recibió una llamada de un número proveniente de Puebla.

Ella estaba dormida, pues a 17 días de la desaparición de su hija en la zona continental de Isla Mujeres, necesita tomar medicamentos para poder conciliar el sueño y relajarse.

“Ayer tomé la pastilla y nomás mi esposo me dice: ‘Mamá, tu teléfono está sonando’. Yo siempre lo tengo bajo la hamaca y yo pensé ‘es la alarma’.

Contesté la llamada, pero no entendí bien lo que me dijo el hombre. Mi mente estaba durmiendo. Nomás me dijo que estaba bien mi hija y hasta ahí le entendí”, recuerda.

A los interminables días y noches de búsqueda se agregan otras tribulaciones para la madre de la pequeña de 12 años, pues desde la desaparición de su hija ha sido víctima de extorsiones, amenazas y un intento de secuestro.

El sábado pasado, la familia de Fernanda, en compañía de amigos y conocidos, extendieron la búsqueda con copias de la Alerta Amber iniciada el día de su desaparición y empezaron a pegarlas en distintos puntos del fraccionamiento Villas del Mar, para que su cara sea vista y reconocida en Cancún.

Intentaron secuestrarla

El día del intento de secuestro la madre dijo que no sintió miedo. “Soy de las personas que no siente miedo, me enfrento a las personas. Ese sábado fuimos a volantear, pero se acabó el Diurex para poder pegar la ficha de Fernanda. Mi esposo sabe conseguirlo entonces le dije ‘yo me quedo aquí, ve tú, rápido’ y mis hijos y vecinos se distribuyeron en Villas del Mar para no estar solos, así unos pegan aquí, otros van allá. Pero yo me quedé solita en ese momento”, dijo.

“Se acababa de quitar conmigo la gente de la presidenta de Isla Mujeres que me llevó tortas y agua. Cuando se estaciona una camioneta. Entonces, cuando llegó pensé que era uno de los que venía a ayudar y no, cuando ellos bajaron veo un encapuchado todo de negro, gorra, anteojos. No le pude ver el rostro. Pero era alto, delgado, pero hasta con guantes iba. No vi si era blanco o moreno”.

“Usted es Deisy, me preguntó, y al responder que sí, me dicen: ‘Nosotros tenemos a tu hija Fernanda. Lo único que te podemos decir es que si tú quitas la demanda te la devolvemos’”.

Deisy recuerda haberles dicho: “A mí primero me enseñas una foto de mi hija o una grabación donde esté ella presente, pero ahorita, y si es así no espero ni a mi esposo y me subo con ustedes. Pero en ese momento él me estaba jalando y yo me estaba agarrando de la reja de una casa, cuando ellos escucharon que estaba gritando a mi esposo, porque eran dos, uno que manejaba y el que me estaba agarrando se subió al coche y se fueron en una camioneta blanca sin placas y vidrios polarizados”.

La madre de Fernanda resultó con la mano derecha lastimada, al grado de no poderla mover. Dice que tras la agresión la llevaron con un huesero, pero no la dejó bien. Al día siguiente fue al médico donde le hicieron las placas y quedó lista. “Ya ahorita hay movimiento otra vez. Estoy hinchada pero no me duele”.

La salud y el trabajo de Deisy

La madre de Fernanda se siente cansada ante el desgaste por la búsqueda y por estar en cama debido al medicamento para poder dormir, sin embargo, dice que gracias a Dios desde que recibió atención médica ya empezó a comer bien y a dormir un poco mejor.

“Ya estoy más o menos, no al cien por ciento, pero ahí voy. Sigo con el medicamento; viene mi psicóloga, mis doctores me vienen a ver. Grupo Geavig y lo que tiene la presidenta Atenea (Gómez Ricalde), mis doctores, ella me los puso alrededor. Aquí vienen a darme ese procedimiento, para que hable con ellos y no salir a exponerme.”

Deisy trabajaba en el Ayuntamiento, en Parques y Jardines de la zona continental de Isla Mujeres.

Su esposo, Laureano Canul, es obrero y sus hijos son chalanes, pero debido a la delicada situación que atraviesan dice que se la pasan buscando y nadie está trabajando.

“Toda la familia está unida y nadie trabaja”, mencionó.

“No me importa quedarme sin trabajo, ni a su papá, aunque no tengamos porque no somos gente rica, lo que buscamos es nuestro sostén de cada día. Lo poquito que hay lo vamos juntando para sostener los gastos y no perder la esperanza”.

La señora narra que su salud se altera porque ve la foto de su hija, es eso lo que la pone mal, por no saber nada de Fernanda.

“Qué daría yo por verla en la puerta de la casa. Como dejé de comer, dejé de beber agua, dejamos de dormir, entonces me pongo mal. Nadie come, aunque nos traigan comida los vecinos, nadie quiere comer. Ahí se llena el refri de comida, no hay hambre. No tengo hambre ni sed, no quiero agua ni quiero comer. Pero ahorita gracias a Dios ya me siento mucho mejor, la presidenta Atenea me mandó todo el equipo para checar mi presión y mi salud”.

Las extorsiones

A horas de haber reportado a su hija Fernanda Cayetana como desaparecida, Deisy recibió amenazas para que retirara a las autoridades que participaban en un operativo de búsqueda en la colonia Nazareno; "corre a todos esos perros de aquí", le dijeron en una llamada telefónica.

Días después recibió otra llamada en donde le pidieron dinero a cambio de regresarla, sin embargo ya no se concretó nada, pues al solicitar pruebas de que su hija estaba en manos de quien la llamó, no obtuvo más respuestas. El día de la marcha pacífica en Cancún, la tía de Fernanda y hermana de Deisy, Seidy, recibió dos “llamadas fantasmas” pues le marcaron sin decir una sola palabra.

“Han sido cinco los números de los que han estado llamando. La otra vez el vecino respondió, porque sí yo contesto sé que me voy a doblegar, voy a caer y voy a ir a depositar. Entonces le pedí al vecino y cuando contestó le dijo: ‘Me muestras primero a la niña y luego te deposito la cantidad que quieres’ y cuando escucharon que no era yo nomás lo insultaron”, señaló.

Ese mismo día volvieron a marcar y Deisy le pasó el teléfono a su esposo Laureano, pero tampoco le dijeron nada al escuchar que no era ella.

“Volvieron a marcar una tercera vez, pero ya nadie le contestó, porque estamos cayendo en el juego de ellos, ya un número que no conozco mejor no lo contesto, a menos que me diga en un mensaje que es tal persona”.

Lista para lo que venga

“Estoy preparada para lo que venga, mentalmente, psicológicamente, mi corazón lo sabe, pase lo que pase, y si mi hija de aquí a un mes dos meses no aparece, yo pediría ayuda a la comunidad con dinero para poder moverme en otros lados para buscar a mi hija”, dice sobre el posible desenlace que el caso de su hija pueda tener.

“Jamás la voy a dejar sola hasta encontrarla, sea como sea como yo la encuentre, pero como madre yo siento que está viva. Siento que vive, no está muerta todavía, ella vive todavía”.

“Me siento vacía, sí, sí me dan ganas de chillar, pero agarro fuerza porque ya le pedí mucho a Dios que me la devuelva con bien, que regrese sana y salva, no importa el tiempo que sea.

Si la fiscalía después me dice que ya no hay nada que hacer, lo que voy hacer yo es buscar en todos los rincones del mundo. La voy a encontrar, no sé cómo, pero voy a dar con ella”, aseveró.

Dijo que les siguen comunicando los avances, y aunque no se ha encontrado nada, se ha dado cuenta que la fiscalía de Cancún se está movilizando.

“Ahorita ya van 17 días sin saber de mi bebé y nos dicen que ‘siguen investigando’, que ‘todavía no se sabe nada’, que ‘las muestras no se hacen aquí, se hacen en Chetumal’, que ‘es un proceso muy largo y que se tardan mucho’. Bueno, yo entiendo que están haciendo su trabajo, pero ya es muchísimo tiempo para saber en dónde está”.

Hasta sin zapatos

“Si yo escuchara la voz de mi hija pidiendo ayuda, le diría que la iría a buscar, pero nomás que me dijera donde está para poder ir a rescatarla.

Si en este momento ella me dice: ‘Mamá ayúdame estoy en tal lugar’, yo iría por ella, yo doy mi vida por ella porque es el amor de nuestra vida. Su papá y yo ya no aguantamos más, ya son 17 días sin saber nada de ella, pero si en este momento ella me dice eso, soy capaz de salir corriendo hasta sin zapatos para ir a buscarla hasta donde está”.

Hasta el momento, Deisy comenta que, junto a su familia, amigos y conocidos, han repartido más de 5 mil volantes en toda la zona de Rancho Viejo, Isla Blanca, Isla Mujeres y pocas zonas de Cancún. Principalmente en las tiendas, postes de luz, tortillerías, depósitos de cerveza y en paraderos, sin obtener algún dato sobre su hija.

