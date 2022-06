Genitallica, Pato Machete y el Gran Silencio ofrecerán concierto en Cancún

Un momento clave de la escena musical en México ocurrió en la primera década de los 2000 cuando varias agrupaciones regiomontanas tomaron la escena musical con temas que incitaban a la rebeldía, el rock fue la base de este movimiento que incluyó a agrupaciones como Control Machete, El Gran Silencio, Genitallica, entre otros.



Estas agrupaciones se unirán en una gira para poder entregar su “magia” a un público que los ha seguido por años y los convierte hoy en día en máximos exponentes y leyendas de la música en español. Será el próximo 12 de noviembre que las agrupaciones, y Pato Machete “revienten” la Plaza de Toros a partir de las 20:00 horas.

Los 12 músicos que integran esta gira con el sabor a Monterrey, darán una refrescada a los cancunenses con el estilo musical que tanto los caracteriza pues hasta el momento la mayoría de los espectáculos han sido enfocados en el género regional mexicano.



Las bandas regias

Pato Machete, fue el líder de la agrupación Control Machete y logró una larga lista de éxitos a finales de los 90 y principio de los 2000 con temas como “Comprendes Méndez”, “Artillería pesada”, “Si, señor”, entre otros temas.



Genitallica es una banda que ha conseguido mantenerse hasta estos días como un referente de la música mexicana y ha logrado crear himnos que hoy en día son usadas en fiestas, temas como “Ya nada es igual”, “Mi vida no vale nada”, “No tengo amigos”, “Imagina”, “Guardaespaldas”, “Lo que no recuerdo no pasó” entre otros.

El Gran Silencio es una institución en la música mexicana sus éxitos han marcado generaciones y logrado dar a conocer la cultura regia a su máximo esplendor ya sea con la vestimenta o con las letras de sus canciones como; “Chuntaro’s Style”, “Dormir soñando”, “Déjenme si estoy llorando”, “Círculo de amor”, “Cumbia lunera”, entre otros éxitos.

