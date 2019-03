Generarán más empleos y mejor pagados en Cozumel con la certificación de mil transportistas

El Gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Turismo (SEDETUR), lidera la “Estrategia para el Mejoramiento en la Calidad del Transporte Turístico en Cozumel”, mediante la cual operadores, sindicatos y permisionarios del transporte turístico están comprometidos a elevar la calidad y la competitividad del municipio.

Como parte de los acuerdos del gobernador Carlos Joaquín y representantes de las líneas de cruceros de Florida Caribbean Cruise Association (FCCA, por sus siglas en inglés) para impulsar la capacitación, certificación y mejora del servicio que xreciben los turistas que visitan Cozumel, se llevó a cabo un encuentro con todos los actores del transporte turístico.

La reunión contó con la presencia de Michele Paige, presidenta de la FCCA; Alicia Ricalde Magaña, directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO); Jorge Pérez Pérez, titular del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO), y los subsecretarios de la Secretaría de Turismo (SEDETUR) Luis Potestad Clemens y Máximo García Rocha.

Desde el inicio de la administración, el gobernador Carlos Joaquín reorientó las políticas públicas para corregir el rumbo de Quintana Roo y conseguir que la economía del estado se consolide como una de las cinco más importantes del país, para que sigan llegando las inversiones y se generen más empleos con prestaciones de ley para la gente.

“Tenemos resultados, como esta ‘Estrategia para el Mejoramiento en la Calidad del transporte Turístico de Cozumel’, pero todavía son insuficientes; con la participación de todos, juntos avanzamos para contribuir a la disminución de la desigualdad con más y mejores oportunidades para la gente”, explicó el gobernador Carlos Joaquín.

Durante el encuentro, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo se comprometió a promover una atención eficiente, con calidad y calidez, en el servicio de transporte público a nivel terrestre, acercando con ello la alianza con la FCCA para lograr el objetivo de incentivar que los cruceristas que regresen a Cozumel “se sientan como en casa”.

El director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo Jorge Pérez Pérez destacó que la certificación del “Distintivo T”, que a partir de mayo comenzará a impartir la SEDETUR, beneficiará el servicio de los operadores, unidades y empresas dedicadas a la transportación turística pública y/o privada.

La certificación consta de seis módulos, con un total de 68 horas de capacitación. Para aprobar, los operadores deberán conocer las leyes, normas oficiales mexicanas y reglamentos vigentes en la materia de movilidad del estado y de autotransporte federal, caminos y puentes, comunicación, tránsito y servicios auxiliares.

El presidente municipal Pedro Joaquín Delbouis destacó que 2018 fue un año excelente para Cozumel, ya que contabilizó la llegada de mil 296 cruceros y 4.2 millones de pasajeros, además, recientemente, la FCCA ratificó a Cozumel como el número uno en calidad de atención al turista.

Al referirse a una encuesta de la Dirección Municipal de Turismo, el presidente municipal indicó que la mayoría de los visitantes calificó como “bueno” el servicio de hospedaje, restaurantes y excursiones, y un seis por ciento manifestó quejas en temas de transporte, por lo que, para mantener los niveles de competitividad de Cozumel, se requiere el compromiso de todos.

Además, estarán capacitados en cursos de primeros auxilios y protección civil y deberán acreditar un curso de inglés y de calidad en el servicio, indicó, por su parte, Liliana Calderón, directora de Capacitación y Cultura Turística de la SEDETUR.

Como parte de los acuerdos entre autoridades estatales y la Asociación de Vehículos de Quintana Roo, se hizo el compromiso de trabajar en coordinación con el ayuntamiento para que las arrendadoras de autos sean las únicas que alquilen unidades al turista, los asociados mejoren en un 50 por ciento las condiciones de los vehículos de las arrendadoras y entreguen un artículo promocional a todas las personas que renten un vehículo.

En tanto, el Sindicato de Taxistas, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en Cozumel, las transportadoras de autobuses y transportadoras con placas federales se comprometieron a adquirir unidades nuevas que cuenten con tecnología de punta, certificar sus unidades y operadores, y reportar trimestralmente sus avances.

Al final de la reunión, y tras reconocer el liderazgo y los esfuerzos de la SEDETUR y su titular Marisol Vanegas Pérez en elevar la calidad del servicio turístico en Cozumel, el presidente municipal Pedro Joaquín Delbouis recibió de manos del subsecretario Máximo García Rocha el premio The Golden City Gate 2019, Winner of the International Tourism Film, Print, Multimedia Award.

El premio fue otorgado por el documental “Cozumel, un paraíso en el Caribe maya”, en el marco de la Feria de TTB Berlín, celebrada a principios del mes de marzo.

En la presentación, también estuvieron André Pousada, director general de Royal Caribbean Cruises Ltd; Jaco Gouws, gerente senior de la línea de Cruceros Disney; Erika Tache, directora de Desarrollo de Productos y Shore Excurtions de Carnival Cruises; Albino Di Lorenzo, vicepresidente de Operaciones MSC Cruises; el titular de Turismo y Desarrollo Económico en Cozumel Pedro Hermosillo López y representantes de diferentes empresas del servicio de transportación terrestre.