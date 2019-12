Genera Laura Beristain desconfianza ciudadana.

La respuesta de la alcaldesa fue una nueva promesa sin solución.

Dos promesas anteriores sin cumplir de la presidente municipal Laura Beristain, 21 reuniones con funcionarios durante 13 largos meses en busca de una solución para la crisis que enfrentan los vecinos del fraccionamiento El Cielo en Playa del Carmen, denunció el arquitecto Antonio Zaldivar Arriaga, durante la trigésima sesión de Cabildo.

Y es que la anarquía que prevalece en el asentamiento humano fue exhibido mediante una cartulina qe mantuvo todo el tiempo frente a la polémica alcaldesa Laura Beristain Navarrete durante la celebración de la XXX reunión del cabildo de Solidaridad.

En entrevista explicó que el conflicto en el Fraccionamiento El Cielo está coptado por un sujeto identificado como Elías Zique quien se ostenta como representante de los vecinos, sin serlo, pero que no da informe alguno sobre recursos públicos, beneficios e incluso el alejamiento de la administración municipal para atender la obra pública.

“Ya la presidenta es la tercera vez que da indicaciones a su personal y pues no, nada más no veo claro, he pasado por 21 funcionarios, desde el secretario de gobierno hasta algunos asesores, pasando por funcionarios de mediano nivel y no me reselven nada, entonces voy a venir a manifestarme hasta que no me den la respuesta que yo considere lógica y juridicamente viable”, señaló en entrevista.

Señaló que lo único que solicitan los vecinos es que Elías Zique se siente a platicar con ellos y que el asunto tome los cauces jurídicos, aclaró que no están solicitando la salida de Elías Zique, si no realizar las acciones jurídicamente correctas y que el Ayuntamiento presidido por Laura Beristain atienda las carencias en obra pública como alumbrado y pavimentación.

“El Cielo es un fraccionamiento público, pero que al final se viene manejando como privado y que la persona que lo hace nunca nos da informes financieros, no nos proporciona los servicios a los que tenemos derecho, ni el ayuntamiento tampoco nos los proporciona porque en teoría el tendría la responsabilidad de hacerlo, entonces nos tiene ahí en un limbo de servicios”, denunció.