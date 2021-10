Gastaba Laura Beristáin 34 mdp al mes en "aviadores": Lilí Campos

El gobierno de Laura Beristáin Navarrete gastaba más de 34 millones de pesos en "aviadores" revela el resultado preeliminar de la revisión a las cuentas de egresos del pasado gobierno en Solidaridad dado a conocer por la alcaldesa, Lili Campos Miranda.

Entrevistada minutos antes de instalar la junta directiva del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) en Solidaridad que ella preside y, darle posesión como secretaria técnica a Leny Eulalia Hau Cruz; la alcaldesa señaló que la nómina del pasado gobierno era de 88 millones de pesos mensuales.

”Hemos iniciado revisiones uno a uno a los empleados, pasamos lista, revisamos a que áreas pertenecen, preguntamos quienes eran sus jefes y cuáles eran sus obligaciones”, lo que dijo les ha permitido ubicar a un número importante de personas que no trabajan o no se han presentado a hacerlo.

La medida habrá de permitir hasta el momento un ahorro de por lo menos 34 millones de pesos mensuales, en una primera estimación dijo; tras adelantar de igual manera que varias cuentas bancarias fueron bloqueadas pues se desconoce con que fin eran utilizadas las mismas.

Adicionalmente mencionó: “hay recursos de los que por diversos motivos no podemos disponer, principalmente porque se perdieron juicios con proveedores de sumas millonarias”, por lo que se ordenó revisar los juicios para constatar que hayan sido atendidos correctamente.

La Verdad Noticias ha documentado que en el proceso entrega-recepción del municipio Solidaridad, además de irregularidades administrativas, se encontró una larga lista de “aviadores” que eran auspiciados por la pasada administración, sin saber para qué.

Reta a Lili Campos

Sin argumento alguno, la ex edil sólo dijo que ella, no se entrometió en el hogar de nadie y, utilizó de nuevo el discurso del fraude electoral en su contra y la campaña de desprestigio para hacerla perder, pero sin acreditar que no cometió malos manejos durante su gobierno,

