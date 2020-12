Gas consume economía de Quintana Roo

El gas LP tiene un precio más elevado en Quintana Roo, y los expertos señalan que es por la falta de infraestructura de Pemex y de los distribuidores

Con los precios del gas LP cada vez más caros en Quintana Roo ante la falta de competencia entre distribuidores, la llegada de la fiestas decembrinas y los abusos de los distribuidores que suelen incrementar los precios en esta temporada, provoca que el costo del gas LP sea muy elevado en la entidad.

Además, los ciudadanos los ciudadanos deben enfrentar la carestía y la crisis económica provocada por el coronavirus, y de paso, el costo del combustible que llega a venderse más caro en algunas zonas de la entidad.

Las empresas gaseras incurren en abusos en los precios en que venden el combustible

Y es que Quintana Roo cierra el año con una de las empresas distribuidoras de gas LP que más caro venden el producto en el país, Gas de Chetumal, que vende en 22.64 pesos cada litro del combustible.

“Cada vez es más caro, pero no nos queda más que pagarlo, pues se necesita, y confiar en que no nos roben, pues a veces no dura nada el gas”, expresó Verónica, residente de Cancún.

De acuerdo con Adrian Calcaneo, Director de Midstream y Liquidos para America Latina, IHS Markit, el precio costoso del gas LP en Quintana Roo tiene un factor muy claro.

“Quintana Roo es interesante por que es de los estados mas caros y eso se debe a la falta de infraestructura tanto como de Pemex como de privados”, explicó.

Costo del gas LP por tonelada en México

Así, reveló que Quintana Roo ocupa la posición 6 a nivel nacional en costo del gas LP, con un monto de 921 dólares por tonelada.

Los más caros son Baja California Sur con 1,002 dólares por tonelada, Baja California y Durango empatados en el segundo sitio con 997 dólares por tonelada, seguidos por Colima con 967 dólares por tonelada.

A ellos siguen Guerrero con 924 dólares por tonelada, luego Quintana Roo y después Yucatán, con 919 pesos por tonelada del combustible.

Estos costos impactan en el precio final a los consumidores, pues de acuerdo con Calcaneo, el 80% de los hogares de México utilizan gas LP, y el mayor consumo se concentra en la zona centro del país, debido a la gran concentración poblacional que existe.

Un comparativo realizado a nivel nacional por La Verdad, con base en los precios reportados por la Comisión Reguladora de Energía del gobierno federal (CRE), convierte a la entidad en la que tiene el precio más alto del gas LP, siendo el municipio de Lázaro Cárdenas donde la empresa da este costo tan elevado.

La Comisión Reguladora de energía revela que Gas de Chetumal es la gasera más cara de Quintana Roo y la segunda más cara del país

La empresa, fundada en 2002, tiene como accionistas a Ernestina Martínez De Delgado, William Manuel Delgado Medina, Eduardo Ames González, Ignacio Guillermo Trejo y Francisco Javier Campos y Campos.

Gas de Chetumal está asentada en la capital quintanarroense, tiene como presidente de su consejo de administración a Ignacio Guillermo Trejo, y fue creada en Mérida, Yucatán, ante el notario público Víctor Manuel Correa Medina.

Los precios comparados a nivel nacional son los que reportan los propios concesionarios y distribuidores a la CRE.

“Pues yo vivo solo, este año he tenido que cargar tres veces gas, porque no me dura, y sí, es muy caro, pero pues es necesario pagarlo, en el año he de haber gastado ya más de 3 mil pesos cargando gas, y eso que no usamos el calentador gran parte del año”, afirmó Rogelio, vecino de la zona sur de Benito Juárez.

Abusivos

Al ser Gas de Chetumal la única empresa que de acuerdo con la CRE, distribuye el combustible en ese municipio, sin tener competencia reportada de manera oficial, establece el costo del combustible en esa localidad.

Además, de acuerdo con el Buró Comercial de Profeco, cuyos datos solo se reportan actualizados a 2018, señala que en ese año, la empresa tuvo 6 quejas por cobros ante la defensora del consumidor, las cuales fueron debidamente reparadas por la propia Profeco en beneficio de los consumidores.

Aunque se pidió a Profeco conocer cuáles gaseras de Quintana Roo tenían más quejas por abusos, al cierre de esta edición, la dependencia no proporcionó la información.

Los precios del gas sueles incrementarse en fin de año, cuando el consumo del combustible aumenta

A nivel estatal, Gas de Chetumal también tiene el segundo precio más alto por litro, pero en el municipio de Bacalar, donde sí tiene competencia, pues en ese municipio vende el combustible en 12.21 pesos, es decir 10.53 pesos menos que en José María Morelos, 46% menos que el valor de Bacalar.

Curiosamente, la propia Gas de Chetumal también tiene uno de los precios más bajos en la entidad, pero en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, donde el litro del combustible tiene un precio de 11.32 pesos, es decir, 50% más barato que lo que lo vende en Morelos.

Pero este no es el precio más bajo en la entidad, de acuerdo con la CRE, este se reporta en el municipio en Lázaro Cárdenas, donde la empresa Gas Tomza lo vende en 10.37 pesos por litro de gas LP.

En otros municipios, la competencia ha permitido que las empresas tengan un precio promedio de 12.22 pesos entre los más bajos, y de 12.77 entre los más altos, lo que representa el costo promedio por litro de gas LP en Quintana Roo es de 12.45 pesos.

Imperial, la más cara de México

Si bien Gas de Chetumal es la empresa que vende más caro el combustible en Quintana Roo, esta no es la que lo vende más caro en el país, pues esta se localiza en Baja California, donde la empresa Gas Imperial, es la más cara de México, con un precio de 25.44 pesos por litro.

El comparativo realizado por La Verdad para el análisis de precios consideró a las capitales y principales ciudades de cada estado.

Gas Imperial es la que vende más caro el combustible en el país

De tal forma que el precio más bajo lo tiene la empresa Gas Agrícola de Aguascalientes, que vendió el litro de gas LP a 6.47 pesos, de acuerdo con el reporte de la CRE.

En promedio, el precio del litro de gas LP más bajo en las capitales de los 32 estados del país es de 9.82.

En contraste, el precio promedio de los costos más elevados en las 32 capitales del país, se ubica en 12.47 pesos.

Cabe destacar que en el reporte de la CRE no aparece la ciudad de Villahermosa como capital del estado de Tabasco, por lo que el comparativo se realizó con el municipio de Comalcalco.

Contrastes

Estos son los precios más altos y más bajos de gas LP por municipio en Quintana Roo:

Este es el comparativo de precios de gas en Quintana Roo; en José María Morelos es donde se vende más caro de acuerdo con la CRE

Ubíquelas

Este es el comparativo de precios a nivel nacional de las gaseras más caras y más baratas, con base en el costo por litro de combustible en las capitales de cada entidad