Ganó el abstencionismo en Quintana Roo, indicó COPARMEX Cancún

Adrián López Sánchez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), en rueda de prensa dio a conocer que la Mala organización por parte de representantes de casilla, complejidad para llevar a cabo la elección, responder dudas a los ciudadanos, provocó la baja participación de los ciudadanos para salir a votar.

Informó que en las casillas solo el 10 por ciento de las boletas que tenían se utilizaron por eso el proceso de votar fue fluido por la poca participación de las personas, las casillas cerraron temprano a pesar de que abrieron tarde lo que `provocó la molestia de las personas que llegaron a votar.

López Sánchez, señalo que los partidos políticos no hicieron su tarea, por lo cual es momento de que asuman su responsabilidad debido que no hay la voluntad de participar de los partidos políticos y los candidatos que eligieron no tiene el respaldo de los partidos políticos.

“Es la elección donde más candidatos ha habido y la elección con menos participación, pero vimos a los partidos ausentes”, dijo.

Dio a conocer que 2, 141 fue el total de las casillas en Quintana roo y en Benito Juárez 968 casillas

Agrego que el compromiso y gran reto de la democracia viene a partir que ya son electos y ocupan los cargos y se tiene que dar seguimiento a las propuestas, al trabajo que los ciudadanos requieren.