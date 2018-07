Gané 162 mil votos a pesar de guerra sucia “interminable”: Mara.

La virtual presidenta municipal electa de Benito Juárez, Mara Lezama, aseguró que si de algo se caracterizó la campaña electoral de otros candidatos hacia Morena fue de una guerra sucia interminable, “si hay alguien que combate la corrupción soy yo, si hay alguien honesto soy yo” “jamás he recibido un chacho”, reiteró al tiempo de aclarar que “el que juzga es el ciudadano, tengo todas mis declaraciones anuales, mi 3 de 3, he trabajado en medios de comunicación toda mi vida”, reiteró.

Expuso que “la gente juzgó en las urnas”, se tienen 162 mil votos de gente a la que no se le pagó ni un centavo por ir a votar, agregó.

“Morena no paga los votos, va toca las manos (saluda) escucha y la gente sale a votar porque cree en una verdadera transformación”, reiteró.

En conferencia de prensa en donde estuvo acompañada del virtual senador José Luis Pech y de los virtuales diputados federales Jesús Pool Moo y Mildred Ávila, añadió que “soy una persona honesta, transparente, que está a la vista de todos lo que tengo y he hecho”, al tiempo de resaltar que “no soy una mujer de venganzas”.

“Me aporrearon por todos lados, pagaron dinerales en guerra sucia, hubo traiciones, mucho dolo, utilizaron incluso el nombre de mis hijos que me parece terrible, pero no soy una gente de venganzas, soy una gente de bien, se los digo mirándolo a los ojos”.

Al tiempo de agradecer el trabajo de los representantes de los medios de comunicación, mismo que aclaró no lo hizo antes para que no hubiera críticas, dijo “la gente no sabe lo que vivimos los que trabajamos en medios de comunicación, al rayo del sol y bajo la lluvia”. Agregó que no existen horarios y menos en elecciones o una contingencia meteorológica.

“Ustedes se quedan en sus trincheras, la gente se resguarda. Hubo mucha guerra sucia, lo dejo en manos de Dios, punto número uno y dos, vieron ustedes en campaña siempre en propositivo, nunca hice una sola declaración en contra de algún candidato”, reiteró.

Una nueva era

Manifestó que “no existen las supuestas placas de taxi, pero ahora las voy a buscar y si existen haber que curso les damos, porque alguien las tiene por ahí”.

Además puntualizó: es como los típicos “chayos” que cobran los representantes de medios de comunicación.

“Yo les puedo garantizar que nunca he recibido un chacho y mis patrones me han pagado muy bien, gracias a Dios, también trabajo todo el día”, recalcó.

Mara Lezama dice "claro que podemos".

"Ahora -añadió-, soy muy feliz y soy una representación de todo lo que han hecho ustedes (los reporteros) y que nos digan que no podemos, claro que podemos, hombres y mujeres capaces, aquí, frente a mí”.

Expuso que “habrá justicia, porque hubo mucha descalificación, pero puntualizó que México quiere paz, quiere resultados”.

“Nadie por encima de la ley se apellide como se apellide, sea quien sea, tenemos que recibir las cuentas de manera correcta, tiene que ser auditables y viene un parteaguas”.

Una vez que empiece a trabajar formalmente en el municipio, aunque aclaró que ya lo está haciendo junto con su equipo planificando lo que se va a realizar durante su gestión, concluyó.