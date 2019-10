Gandallas roban cosas de paquetería en conocido cine de Cancún (Video)

A través de redes sociales, una mujer ha reportado el lamentable hecho que vivió en un conocido cine, donde una familia robó sus pertenencias que se encontraban resguardadas en paquetería.

En la publicación, la víctima narra que en julio, cuando se dio el incidente, acudió a una plaza comercial de Cancún para asistir al cine, sin embargo, tuvo que entregar en el área de paquetería las bolsas que llevaba consigo, todo ocurría de manera normal hasta que su novio, quien la acompañaba, extravió por accidente la ficha con la que debían reclamar sus pertenencias.

Posterior a esto, fue cuestión de minutos para que alguien más tomara los paquetes en los que, según cuenta, transportaba material de trabajo como ropa, maquillaje y zapatos especiales para show; por tal motivo, la chica resultó muy afectada por la pérdida y, como era de esperarse, no pudieron hacerse responsables en el establecimiento, pues al ingresar mochilas o bolsas, no se requiere de ningún tipo de identificación para cerciorarse de la identidad de los propietarios, sino sólo la ficha que los presuntos ladrones encontraron, al parecer en el baño de hombres.

Otro detalle que es importante y por el cual la situación ha generado mayor molestia, es que de acuerdo al video de las cámaras de seguridad proporcionadas por el cine, se trata de una niña de entre 10 y 12 años quien acude al mostrador a entregar la ficha y llevarse las dos bolsas ajenas.

"Me siento muy indignada, no soy de subir estas cosas hace unas horas en el cine dejé mis cosas en su paquetería, donde llevaba todas mis cosas (maquillaje, ropa incluso zapatos de show) mi novio perdió la ficha en el baño y quien se encontró la ficha sacó mis cosas y se las llevó consigo, me siento muy triste por la malicia de una NIÑA UNA FAMILIA que se apoderó de algo que no era suyo, llevaba todas mis herramientas de trabajo y nunca pensé en pasar por esta situación ¡GENTE CON DOLO!

Es lo único que pudieron darme en el cine un video de la niña perdí mis cosas pero también en la esperanza de qué hay gente buena...", dice el texto publicado por la persona perjudicada.

En las imágenes se puede apreciar a la menor, quien viste una blusa de tirantes color blanco y un sombrero del mismo color; al esperar su turno, se muestra un tanto nerviosa volteando de un lado a otro previo a adueñarse de la mochila y la bolsa que le fue entregada.