Ganan primer amparo contra Aguakan en Solidaridad; Emplazan a Beristain.

Marciano “Chano” Toledo, José Luis Hernández Barragán, presidente de la CANACO y el abogado Edgar Mauricio Punaro de la Cruz presentaron los documentos que integran el primer amparo en contra de la concesionaria del agua potable y alcantarillado DHC Aguakan, y que ordena se atienda a la brevedad las peticiones ciudadanas a la polémica presidente municipal Luara Beristain en el municipio de Solidaridad.

“El amparo (documento que les dimos al principio) es para que se le retire la concesión a Aguakan. Ya el municipio y el cabildo tienen que acatar esta disposición ya que en su momento determinado no cumplieron con las especificaciones de le en los términos que ellos debieron haber convocado al cabildo para haber analizado y resuelto el documento sobre el retiro de la concesión”, dijo Marciano “Chano” Toledo en conferencia de prensa.

Explicó que en el documento presentado a la prensa y que corresponde a una copia certificada, Amparo 1169-2019- IV, se protege a Marciano Toledo Sánchez por propio para que cuando cause ejecutoria la sentencia, las autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa Laura Beristain Navarrete, Ayuntamiento o cabildo solo del municipio de Solidaridad aprueba por escrito la petición del quejoso (hojas de la 8 a la 25).

“Quiero decirles que esto no ha sido solo de mi persona, aunque lo metimos a título personal, pero aquí José Luis Hernández Barragán, presidente de la CANACO jugó un papel muy importante y aquí mi compadre Marcos también, pero sobre todo el licenciado aquí presente Edgar Mauricio punaro de la cruz”, señaló ante lo medios de comunicación.

Finalmente exigió a la polémica presidente municipal Laura Beristain Navarrete que ya no le mienta a los solidarenses, que no los traicione, porque ahora tiene en sus manos la documentación para quitarle a Aguakan la concesión y en caso de no haber una respuesta la alcaldesa y todo su cabildo podrían ser inhabilitados. “Ya que se pongan a trabajar y que no le estén mintiendo a la gente”, concluyó.