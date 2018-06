Gana Dolphin Discovery certificacion internacional por bienestar animal

Este martes 5 de junio Dolphin Discovery recibió la certificación por bienestar animal, con esto se suman ya seis instalaciones de Dolphin Discovery en el Caribe Mexicano que han logrado obtener una certificación a través del Programa de Conservación de American Humane por el bienestar de los animales bajo su cuidado.

Después de esto la gente no va a proteger lo que no conocen y no pueden amar lo que no conocen, esto dijo Mark Stubis, chief communication officer Amercan Humane al referirse a las personas que se dicen protectoraas de animales pero que realmente no saben el oficio o lo que hay detrás de estas mascotas protegidas.

Mark Stubis mencionó que las instalaciones dan la oportunidad a las personas de convivir con estos animales, por eso se reconoció a Dolphin Discovery, al staff y al equipo que cuidan todos los días de estos animales con esta certificació, ya que de mil delfinarios en el mundo, solo 45 han recibido esta certificación.

Los criterios tan extensos del Programa de Conservación de American Humane verifican de manera exhaustiva las diferentes dimensiones del bienestar animal con áreas de evaluación que incluyen: Excelente estado de salud y vivienda; interacciones sociales positivas dentro del grupo de animales así como entre los animales y sus cuidadores

Con esto, se unen a un grupo de Elite de menos de cuatro docenas de instituciones a nivel mundial para lograr ser certificados por el Programa de Conservación de American Humane. El programa de Conservación de American Humane es el primer programa de certificación dedicado únicamente a apoyar con la verificación del trato humano hacia los animales que habitan en zoológicos, acuarios y centros de conservación alrededor del mundo

Cabe señalar que Dolphin cuanta con instalaciones en Isla Mujeres, Dolphin Discovery Dreams en Puerto Aventuras, Dolphin Discovery Cozumel, Dolphin Discovery Playa del Carmen, Dolphin

Discovery Riviera Maya en Puerto Aventuras y Dolphin Discovery Tulum en Akumal lograron pasar auditorias rigurosas realizadas por terceros para poder obtener el prestigioso sello certificado de aprobación de Humane.