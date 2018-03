Gabriel Castro Cárdenas, ex tesorero de Playa del Carmen regresará 5.3 MDP

Gabriel Castro Cárdenas, aceptó su culpabilidad en el desvío de más de 5 mdp. Redacción/Diario La Verdad Solidaridad Cristina Torres Gómez, presidenta municipal de Solidaridad, aclaró que los 5 millones 300 mil pesos no irán a las arcas, sino a cubrir el adeudo de la empresa, Finmart, con lo que más de 300 trabajadores dejarán de ser presionados como sujetos de cobro, señaló también que la reparación del daño en este caso no afecta los otros procesos que siguen su curso. El extravío de estos recursos, que el Ayuntamiento descontaba vía nómina a sus trabajadores, es uno de las cuatro denuncias penales interpuesta por la actual administración, en este caso por peculado, en contra de varias autoridades, incluyendo al ex edil.