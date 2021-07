Para que no resulte un desperdicio de recursos, ya que no existe certeza sobre el inicio del próximo ciclo escolar, no se rehabilitarán los 182 inmuebles escolares que durante el último año resultaron vandalizados por delincuentes.

De acuerdo con información proporcionada a La Verdad Noticias por el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (IFEQROO) las pérdidas por las afectaciones en dicho número de planteles exceden los 16 millones de pesos.

Y debido a que no existe fecha para el reinicio de las clases presenciales, se ha tomado la determinación de no efectuar trabajos de rehabilitación en ellos, a fin de que no se trate de un desperdicio de recursos.

Vale la pena mencionar que, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, las escuelas de Quintana Roo quedaron sin vigilancia, lo que ocasionó que fueran objeto de actos vandálicos.

Ladrones “se llevan todo”

La Secretaría de Educación de Quintana Roo había reconocido afectaciones en poco más de 150 planteles escolares, la más reciente apenas el sábado pasado, justo un día después de la conclusión del ciclo escolar 2020-2021.

Las escuelas vulneradas carecen de la red de cables eléctricos, muebles sanitarios, protectores, insumos escolares, mobiliario, entre otras afectaciones.

El IFEQROO confirmó que son ya 182 escuelas vandalizadas en el Estado durante el último año, las cuales no serán reparadas para no desperdiciar recursos, porque no hay certeza sobre cuándo iniciarán las clases presenciales.

¿GASTO INÚTIL? No rehabilitarán escuelas en Quintana Roo.

Se explicó que se corre el riesgo de que los inmuebles sean de nuevo afectados porque no existe personal de vigilancia y, como consecuencia, quedarían vulnerables a la delincuencia.

Además, maestros y padres de familia están renuentes al reinicio de clases porque la variante Delta de la COVID-19 afecta y pone en riesgo a la comunidad estudiantil.

Por tanto, las autoridades no pueden diseñar plan de inversión para rehabilitación de escuelas de Nivel Básico.