Funcionarios ya preparan fuga

Carlos Matus/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Al menos 12 ex funcionarios borgistas podrían estar alistando su salida del país, luego de que se han cerrado las investigaciones en torno a presuntos desvíos por más de 10 mil millones de pesos, por lo que cuerpos colegiados en la entidad señalan que es imperativo que las acciones legales se realicen con prontitud para poder asegurar a quienes resulten sospechosos de irregularidades. Para algunos ex funcionarios de Roberto Borge Angulo, podrían faltarles días e incluso en algunos casos horas para que sean detenidos por su presunta participación en irregularidades por más de 10 mil millones de pesos; algunos han buscado amparos de forma desesperada, pero se les ha negado, otros más se sabe se encuentran próximos de salir al extranjero, especialmente a Europa. Para el presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Luis Armando Esquivel Orozco, un vital que autoridades avances en las investigaciones sin cometer errores y omisiones, para lograr que aquellos ex funcionarios señalados en irregulares enfrente un proceso que demuestre su inocencia o culpabilidad. Reconoció que varios de estos ex funcionarios podrían buscar eludir la acción de la justicia.

Próximas acciones

“Tan solo del caso CAPA y Sefiplan son mil 500 millones”, dijo, en referencia al dinero que “desapareció” de las arcas públicas luego de que Aguakan pagará la ampliación de su concesión.

Destruir sistema de corrupción

“Es vital la participación de todos los implicados, para garantizar que lo sucedido en Quintana Roo no se repita; lo importante no es solo castigar a los corruptos, es hacer que regresen lo que desfalcaron”, enfatizó.

El presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado , Eduardo Martínez Arcila, señaló que “los casos más sonados” están las secretarías de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de Infraestructura y Transporte (Sintra), de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), de Salud (Sesa) y del Trabajo y Previsión Social, así como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y el Instituto de Patrimonio del Estado (IPAE) y se trata de funcionarios de la pasada administración que fueron a comparecer ante el Congreso, y “muchos de ellos no actuaron solos. Elseñaló que de acuerdo a los cálculos que ellos hacen, por los documentos que han pasado por sus manos, las irregularidades de la pasada administración estatal podrían alcanzar losEn ese sentido, Martínez Arcila dijo que es muy importante que además de que loscorruptos vayan a la cárcel, también devuelvan el dinero que han robado, porque “si no, el mensaje sería equivocado”.En el marco de la presentación del Sistema Nacional Anticorrupción el próximo 19 de julio, que empresarios y asociaciones civiles han coincidido que lo acontecido durante el sexenio borgista no se debe de repetir. El vicepresidente de lade la Coparmex Nacional , Pedro Carta Terrón, afirmó que la corrupción se hizo un sistema y hoy es el momento de construir el antídoto que puede revertirla mediante otro método como el que se está creando: con la participación ciudadana.