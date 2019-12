“Fui golpeada, humillada y amenazada de muerte”; exhibe a su agresor en Facebook.

1 /4 Las presuntas huellas de violencia. Al pide de la foto se menciona que es la madre del agresor. En el perfil pueden verse varias fotos del sujeto con el gobernador. El presunto padre del agresor.

La usuaria identificada como Michelle Orozco publicó en la red social al agresor de ella y su bebé de 1 año 4 meses identificado presuntamente como Alejandro Villanueva Avilés, un funcionario del Gobierno del Estado de Quintana Roo. “Viví una historia de terror donde para todos yo era la local y él un buen hombre”, dice en la misiva.

A continuación el texto íntegro:

¡���� ������ ������! fui golpeada, humillada y amenazada de muerte, conozcan a mi agresor y al de mi menor hijo de 1 año, 4 meses.

"��������́ ������ ���������������� ���� ������������ ���������� �������� ���������� ���� ������ ���� �������� �� ���� ���� �������� ������������".

Tanto tiempo me quedé callada por el que dirán, por miedo, porque como cualquier mujer tuve algún día la ilusión de formar una familia, pero me equivoqué, fui víctima de un monstruo de nombre ������������������ �������������������� ������������ y hoy rompo el silencio.

Este sujeto con quien sostuve una relación sentimental durante 2 años y medio, ���� ����������������́ ����́��������, ������������������ �� ��������������́������������������, �� ���� �� �� ���� ���������� �������� ¿Por qué no hablé antes?, porque me tuvo amenazada de que si algo yo decía, el me destruiría a mi y a mi menor hijo, pues es una "persona influyente".

"���� ������ �� ���������� �� ����, �� �������������� ��������, ������ �� ���������������� ������ ������ ��́������������ �� ���� �������� ���� ������ �� ���������� ���� ������������ ������ ���� ������������ �� ���� ���� ������������ ���������� ���� ����������" fueron las palabras de este sujeto que trabaja en el despacho del #Gobernador de #QuintanaRoo Carlos Joaquín en #Chetumal, en una ocasión que nos secuestró a mi y a mi menor hijo en una camioneta a exceso de velocidad durante 4 horas.

Mi vida y la de mi menor hijo siempre estuvieron expuestas a la muerte. Desde pequeño mi menor hijo sufrió un ahogamiento en la bañera propiciado por este sujeto, donde su vida estuvo a punto de terminar, razón por la cual tuvo que ser internado por dejar de respirar provocándole una �������������� �������������� �������������������� ����������, ya que sus pulmones estaban repletos de agua.

Posteriormente todo fue en aumento, mi hijo sufrió gritos propiciados por este sujeto. Siempre lo dejaba por largos periodos en el carro prendido en lo que el bajaba a hacer alguna diligencia, ������������������ �������������������� ������������ también le propiciaba a mi menor hijo fuertes golpes que le ocasionaban moretones, esto y lo que enlistaré a continuación, todo con la anuencia de sus padres ������ ���������� ������������ �������� y �������������� �������������������� ����������.

Mi menor hijo también sufrió quemadas ocasionadas por este sujeto, cortadas en sus muñecas en repetidas ocasiones después de que el le daba una navaja para que "jugara". ������������������ �������������������� ������������ también le daba a mi menor hijo pilas de un control de T.V para que las mordiera y en una ocasión le dio una moneda de $50 centavos para que se la tragara.

Al percatarme de esto, decidí despertar, enfrenté verbalmente a este sujeto y a sus padres motivo por el cual me corrieron de su casa y me amenazaron nuevamente con destruir mi reputación de cualquier forma, hoy lo hicieron en redes sociales, pero lo que más me aterró fue cuando me dijeron que me arrebatarían a mi hijo para llevárselo a Estados Unidos ya que el sujeto agresor cuenta que tiene doble nacionalidad: mexicana y americana, por lo que desde este momento hago responsables a ������������������ �������������������� ������������, ������ ���������� ������������ �������� y �������������� �������������������� ���������� de cualquier cosa que me pase a mi, a mi menor hijo o a mi familia.

Desde este momento quiero aclarar que este sujeto jamás ha visto por mi hijo desde antes de nacer, que siempre solventé y sigo solventando sus gastos.

Durante mi relación jamás pude expresarme, viví sometida en un ambiente tóxico donde este sujeto jamás permitió que dejara de trabajar incluso durante mi embarazo, jamás me procuró ni vio por mi, siempre me dejaba encerrada en la casa de sus papás en lo que el salía a divertirse con sus amigos, gastándose mi dinero en drogas, alcohol y prostitutas.

������������������ �������������������� ������������ jamás me permitió salir de la casa de sus papás sin su permiso, siempre tuve que rendirle cuentas de mis gastos, y si algún día decidía decirle algo me golpeaba. Siempre jugó el juego del "���� ������ �� �������� ���� �������� ������ ���� ��������". Hoy desgraciadamente me doy cuenta que viví una historia de terror donde para todos era yo la loca y el un buen hombre. Gracias a mi Dios hoy decido alzar la voz sin importarme los prejuicios o el qué piensen de mi. Finalmente hoy estoy viva, mi hijo esta vivo y eso es lo que realmente me importa.

No es justo que un "ser humano", "hombre", "padre de familia" si se le pudiera llamar así, atentara con la vida de nuestro hijo y atentara contra la familia que un día dijo amar. Ahora se que nada de eso fue verdad, y eso no importa. ������ ������������ ������ ���������� ���������������� �������������� ������ ��������́�� �������������� ��������, ���������������� ������ ���������� ������ ����������������́�� �������������� ���������� ������ ��������. Nadie está exento de esto, de un "ser humano" tan aberrante como el que yo conocí y que con quien lamentablemente tuve una vida miserable, llena de miedos, de angustia, de depresión, de soledad.

Donde que a pesar de que el decía quererme y "estar conmigo en las buenas y malas" siempre hizo lo contrario para lastimarme y a mi menor hijo. Hoy es tiempo de alzar la voz, de no callar ni un momento más. Nacimos para vivir una vida plena con alquien que nos ame y nos valore. ���� ������������ ���� ���������� ������ ��������. Espero que mi testimonio ayude a miles de mujeres, así mismo adjunto imágenes y pruebas sosteniendo la total y única verdad.

Ya interpuse dos carpetas de investigación en contra de este sujeto y contra quién o quiénes resulten responsables

Este sujeto se ostenta en Facebook como ������������������ ��������������������.

������́���������� �� ������������������ y hagamos esto viral para frenar las acciones de tipos como este.

#NiUnaMás

#MiAgresor

#AlejandroVillanuevaAviles

#ViolenciaContraLaMujer

#DIF

#CarlosJoaquín

#GobiernoDelEstadoDeQuintanaRoo"

Finalmente y aunque la víctima afirma haber interpuesto dos carpetas de investigación en contra del presunto agresor, se desconocen los números de expediente.