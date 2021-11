Parece que la queja de vecinos en la Supermanzana 251 contra le empresa Aguakan sigue, ahora no solo por los altos cobros, sino por una fuga de agua el cual lleva más de cinco meses y hasta este momento no ha sido reparado, ellos afirman que ya lo denunciaron ante dicha consesionaria, pero parece que no quieren hacer caso.

De acuerdo con el señor Martín, residente del fraccionamiento Paseos del Mar, señaló que la fuga ubicada en la manzana 101, lote 5, sobre la avenida Obsidiana, lleva varios meses teniendo el mismo problema, el cual genera incomodidad entre los vecinos, además de una preocupación, ya que temen que debido a esta fuga, los recibos llegan altos.

Fuga de agua en la Sm 251 de Cancún, tiene 5 meses sin ser reparada

“Al menos se que, además de mi, unos dos a tres vecinos ya reportamos esta situación ante Aguakan, pero parece que no nos quieren hacer caso, como si no les importara, lo único que pedimos es que vengan a reparar esta fuga y no nos den tantas trabas, desde junio está la fuga y hasta hoy no han dado solución”, exclamó el inconforme.

Señaló que han tenido que acudir con otros medios de comunicación, además de este, para difundir esta información y tratar de que Aguakan resuelva este problema; aunado a esto, señaló que otra situación que viven los vecinos, pero que no se atreven a denunciar, es el alto cobro, en algunas ocasiones llegan arriba de los 800 pesos.

“El cobro excesivo es otro problema aquí en el fraccionamiento, ya hemos acudido a quejarnos a las instalaciones, pero ellos aseguran que tenemos fugas de agua en casa, ya les mostramos que no es así y siguen afirmando que nosotros tenemos culpa y no han querido mandar a un trabajador de ellos para que venga a verificar el medidor y las tuberías”, enfatizó el señor Martin.

Indicó que muchos de los inconformes ha decidido dejarlo así, algunos ya se cansaron de pelear y otros simplemente, por falta de tiempo no han dado seguimiento al caso, “yo seguiré peleando hasta que el bendito Aguakan quiera resolver mi petición, cómo es posible, teniendo tanto dinero, no quiera reparar la fuga de agua y sobre todo, querer cobrarnos de más”, concluyó.

