Fuerza por México reitera que Issac Janix seguirá como su candidato

Para la dirigencia estatal del partido Fuerza por México, Issac Janix Alanís sigue al frente de la candidatura a la presidencia municipal en Benito Juárez, pese a que el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), lo declaró hoy inelegible por conductas de violencia política contra la mujer y por razones de género.

En conferencia de prensa, el líder del partido rosa, Mauricio Espinosa Alemán y el vocero nacional de éste instituto político, Alejandro Meléndez Cravioto, indicaron que…”Issac -Janix Alanís-, sigue siendo el candidato”, al tiempo de lamentar no poder ampliar más información sobre las acciones que seguirán por respeto a la veda electoral.

Ambos dirigentes del partido Fuerza por México, enfatizaron que es totalmente falso que se haya perdido la candidatura a la presidencia municipal en Benito Juárez -Cancún-… “les queremos comunicar que nuestro candidato sigue y seguirá siendo Issac Jánix y está más firme que nunca”, dijeron sin aportar elementos que lo hagan suponer.

Sostuvieron la versión de la existencia de una estrategia de desesperación del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que durante muchos años tuvo la confianza de la gente pero los ha venido traicionando, porque tienen perdida la elección, “saben que van a perder el domingo”, dijo Meléndez Cravioto.

Y abundo que…"se quiere fraguar una elección de estado y no lo vamos a permitir, les queremos mandar un mensaje al aparato de gobierno, saquen las manos del proceso”, acotó el vocero de Fuerza por México; en una conferencia donde no hubo oportunidad para que los medios de comunicación hicieran preguntas.

En tanto el dirigente estatal de Fuerza por México, Espinosa Alemán pidió a los ciudadanos que no se dejen engañar, pues esta es una guerra sucia de los corruptos que hoy gobiernan Cancún y, reafirmó que Issac Jánix continúa como candidato y lo respaldarán como tal en todo momento.

Trataron de explicar que el acuerdo emitido por el Ieqroo necesita tener ciertos procesos que faltan por cumplir, además que no es una atribución directa al Instituto; por lo que pidieron no suponer algo que no ha sucedido…”en apego estricto a la ley, sigue siendo candidato Issac Jánix”, expusieron.