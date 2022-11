Fuerza por México pierde registro como partido local

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), ratificó la perdida de registro al partido político local Fuerza por México Quintana Roo (FxMQRoo), al no haber logrado alcanzar el porcentaje mínimo de votación que se requería para mantener su registro como fuerza política estatal.

En sesión pública virtual, los Magistrados del Teqroo, por unanimidad de votos determinaron confirmar la pérdida de registro del mencionado partido político, al atender el Recurso de Apelación RAP/035/2022, que la representación del partido FxMQRoo había presentado ante esta instancia.

Pese a sus argumentos, el partido político local Fuerza por México Quintana Roo,no logró acreditar irregularidades en su perdida de registro por lo que se le revocó el registro ante el Ieqroo.

Con ello, los miembros de FxMQRoo, pretendían echar abajo la resolución número 22 del presente año, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), en la que se determinó la desaparición del partido, tras no haber alcanzado los porcentajes mínimos para conservar su registro.

Esto, después de que la Dirección de Partidos Políticos rindiera su informe, relativo al incumplimiento de haber obtenido al menos el 3 por ciento del total de la votación válida emitida, en las elecciones de gubernatura y diputaciones locales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional en el proceso electoral local pasado.

El partido político local, pretendía que el Teqroo revocará la resolución del Ieqroo y en consecuencia, pudiera conservar su registro como partido político local, no obstante tras el análisis de los datos aportados por la autoridad instructora; el Pleno calificó el primero de los agravios analizados como inoperantes y por la otra infundada.

En su defensa, FxMQRoo, solo se limitó a realizar apreciaciones subjetivas y genéricas que no controvierten las razones que sustentan la resolución, y aunque aduce en su agravio una violación a su garantía de audiencia, considerando que no fue observada de forma previa y durante el procedimiento que concluyó con la perdida de registro de su partido, no se expresan mayores argumentos.