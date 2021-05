Fuerte crítica de Janix contra Mara

Una fuerte acusación lanzó el candidato de Fuerza por México a la alcaldía de Cancún, Issac Janix, contra su rival de Morena, Mara Lezama, con testimonios de ciudadanos que la acusaron de solo ir a pedir el voto, pero jamas regresar a cumplir lo prometido.

Los testimonios presentados por Janix son contundentes: Mara Lezama solo acudió a las zonas marginadas de Cancún a pedir el voto, pero como presidenta municipal jamás les dio la cara, y mucho menos, a cumplir las promesas que les hizo.

Los ciudadanos señalaron en el video de Janix que los alimentos recibidos en la pandemia estaban echados a perder

“Vivimos en una colonia irregular, pero respecto a las votaciones, ninguna colonia es irregular”, acusó una mujer que habita en una de las zonas más marginadas de Benito Juárez, La Milagros.

En el video, que forma parte de la campaña de Janix, recuerda que ni siquiera en la pandemia recibieron un apoyo adecuado, pues de las despensas que envió Lezama, los productos estaban echados a perder.

“Venía arroz echado a perder, masa echada a perder, frijoles echados a perder”, narró la residente.

Pero la gran deuda, coincidieron, tiene que ver con la seguridad, en donde los vecinos han tenido que enfrentar a la delincuencia son el respaldo policiaco, pues no intervienen en hechos delictivos, aunque estén en flagrancia.

Los testimonios de ciudadanos recabados por Janix afirman que Mara no ha podido mejorar la seguridad.

“Hace como dos años se estaban llevando a una amiga en la entrada y la patrulla estaba viendo ahí lo que estaba pasando y no estaban haciendo nada; cuando yo me metí a quitársela, ahora sí se metió, me encañonaron y dejaron que se fueran los fulanos”, lamentó otro de los vecinos.

“Hoy los delincuentes viven en la calle y nuestros hijos como presos, de verdad que la inseguridad es lo peor que hay en Cancún”, lamentaron los vecinos.

Ofrece Janix soluciones

Los testimonios forman parte del nuevo spot del candidato de Fuerza Por México a la alcaldía, Issac Janix, quien lamenta el abandono en que se encuentra Cancún, y que ofrece atender la inseguridad de Cancún.

Apenas ayer, el abanderado de Va por México (PAN-PRD-CxQ) a la alcaldía, lamentó que los feminicidios y la violencia de género se ha incrementado en 300 por ciento en Cancún.

Te recomendamos: ¡Le sacó Mara a Janix!

Por ello, Janix Alanis señala que atenderá la seguridad y la reactivación económica, cuidando de los benitojuarenses como se merecen.

“En mi gobierno yo me voy a encargar de tu seguridad y de tu prosperidad así como me ocupo de tu familia”, afirmó el abanderado de Fuerza Por México.

Más notas de Quintana Roo