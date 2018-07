Fructífera reunión de Laura Beristain con Andrés Manuel López Obrador en la CDMX.

La presidenta municipal electa de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete acudió a la Ciudad de México a una reunión de trabajo con Andrés Manuel López Obrador, en la que asistieron de igual manera las y los ciudadanos que fueron elegidos a cargos de elección popular, durante las recientes elecciones del 1 de julio pasado, bajo las siglas de los partidos que conformaron la alianza “Juntos Haremos Historia”.

“Este encuentro es el primer paso en la construcción de una agenda en común que asumimos con nuestro próximo presidente de la República inspirados en tres premisas fundamentales: no mentir, no robar y no traicionar a la patria. Bajo estos ejes rectores vamos a trabajar por la cuarta transformación de la nación”, explicó Beristain Navarrete.