Frank López esperará tiempos electorales

Jesús Faudoa / Diario La Verdad Cancún, Quintana Roo En una celebración organizada en el salón Turquesa, se llevó a cabo el cumpleaños 36 del ex director de turismo de Benito Juárez, Frank López, quien también, anteriormente, ha dejado en claro sus aspiraciones políticas para competir por la presidencia del municipio. Con personalidades del ámbito político y local, Frank López dejó en claro esperará tiempos electorales para anunciar su candidatura a la presidencia de Benito Juárez. Entre risas y aplausos el ex director de turismo, recalcó que el evento está lleno de invitados porque se hizo una convocatoria abierta a toda la ciudad, pero no es un acto procelitista.

